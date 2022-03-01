https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775846581.html

Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы

Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы

Владимир Зеленский утверждает, что все крупные города Украины заблокированы. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:12

2022-03-01T15:12

2022-03-01T15:22

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

европарламент

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что все крупные города Украины заблокированы."Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", - сказал Зеленский в видеообращении к Европарламенту.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, россия, европарламент, владимир зеленский