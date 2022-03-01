https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775846581.html
Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы
Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы
Владимир Зеленский утверждает, что все крупные города Украины заблокированы. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:12
2022-03-01T15:12
2022-03-01T15:22
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
европарламент
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что все крупные города Украины заблокированы."Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", - сказал Зеленский в видеообращении к Европарламенту.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, в мире, россия, европарламент, владимир зеленский
15:12 01.03.2022 (обновлено: 15:22 01.03.2022)
Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы
Президент Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы