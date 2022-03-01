Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику
Подразделения украинских войск, отступая, бросают технику в боеспособном состоянии
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Подразделения украинских войск, отступая с территории Донецкой области, оставляют боеспособную технику - танк, пулеметы, средства активной и пассивной защиты, передает корреспондент РИА Новости.
На дороге между недавно освобожденными из под контроля Киева населенными пунктами Николаевка и Бугас на Мариупольском направлении подразделения украинских войск бросили боеспособный танк. Сейчас машину уже отбуксировали в ремонтные части. По словам бойцов ДНР, боекомплект был полным, включая вспомогательное вооружение, такое как пулеметы и средства активной и пассивной защиты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.