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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/voyska-1775890186.html
Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику
Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику - РИА Новости, 01.03.2022
Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику
Подразделения украинских войск, отступая с территории Донецкой области, оставляют боеспособную технику - танк, пулеметы, средства активной и пассивной защиты,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:47
2022-03-01T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Подразделения украинских войск, отступая с территории Донецкой области, оставляют боеспособную технику - танк, пулеметы, средства активной и пассивной защиты, передает корреспондент РИА Новости.На дороге между недавно освобожденными из под контроля Киева населенными пунктами Николаевка и Бугас на Мариупольском направлении подразделения украинских войск бросили боеспособный танк. Сейчас машину уже отбуксировали в ремонтные части. По словам бойцов ДНР, боекомплект был полным, включая вспомогательное вооружение, такое как пулеметы и средства активной и пассивной защиты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775867113.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, россия
17:47 01.03.2022
 
Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику

Подразделения украинских войск, отступая, бросают технику в боеспособном состоянии

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Подразделения украинских войск, отступая с территории Донецкой области, оставляют боеспособную технику - танк, пулеметы, средства активной и пассивной защиты, передает корреспондент РИА Новости.
На дороге между недавно освобожденными из под контроля Киева населенными пунктами Николаевка и Бугас на Мариупольском направлении подразделения украинских войск бросили боеспособный танк. Сейчас машину уже отбуксировали в ремонтные части. По словам бойцов ДНР, боекомплект был полным, включая вспомогательное вооружение, такое как пулеметы и средства активной и пассивной защиты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке ребенок пострадал при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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