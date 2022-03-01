https://ria.ru/20220301/voyska-1775890186.html

Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику

Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику - РИА Новости, 01.03.2022

Подразделения украинских войск, отступая, бросают боеспособную технику

Подразделения украинских войск, отступая с территории Донецкой области, оставляют боеспособную технику - танк, пулеметы, средства активной и пассивной защиты,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:47

2022-03-01T17:47

2022-03-01T17:47

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Подразделения украинских войск, отступая с территории Донецкой области, оставляют боеспособную технику - танк, пулеметы, средства активной и пассивной защиты, передает корреспондент РИА Новости.На дороге между недавно освобожденными из под контроля Киева населенными пунктами Николаевка и Бугас на Мариупольском направлении подразделения украинских войск бросили боеспособный танк. Сейчас машину уже отбуксировали в ремонтные части. По словам бойцов ДНР, боекомплект был полным, включая вспомогательное вооружение, такое как пулеметы и средства активной и пассивной защиты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775867113.html

https://ria.ru/20220301/shakhta-1775868866.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, россия