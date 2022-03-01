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В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России
В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России
Сейчас агрессивные действия против России носят ультраконцентрированный характер, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:34
2022-03-01T13:34
2022-03-01T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
россия
германия
франция
евросоюз
донбасс
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сейчас агрессивные действия против России носят ультраконцентрированный характер, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления Парижа о стремлении ЕС подавить Москву экономически.Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что Евросоюз будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России. Специалисты в этом разберутся, но нового ничего нет, добавил он."То есть это все было и до этого. Просто сейчас это все сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маски сняты", — заключил Песков.Пресс-секретарь также отметил что сейчас потребители гиперэмоционально реагируют на рост цен, но это первая реакция.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять Москве летательные аппараты или используемые в них детали.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, германия, франция, евросоюз, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
13:34 01.03.2022 (обновлено: 14:12 01.03.2022)
В Кремле ответили на заявления Парижа о финансовой войне против России
Песков на слова главы Минфина Франции о финансовой войне против России: маски сняты
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сейчас агрессивные действия против России носят ультраконцентрированный характер, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления Парижа о стремлении ЕС подавить Москву экономически.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр
пообещал, что Евросоюз
будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России
.
"Это не первое заявление подобного рода. И да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят такой ультраконцентрированный характер. Но эти действия они, собственно, имели место и ранее. Просто, может быть, их не было видно невооруженным глазом", — отметил представитель Кремля.
Специалисты в этом разберутся, но нового ничего нет, добавил он.
"То есть это все было и до этого. Просто сейчас это все сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маски сняты", — заключил Песков.
Пресс-секретарь также отметил что сейчас потребители гиперэмоционально реагируют на рост цен, но это первая реакция.
После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк
и ВТБ
. Несколько банков отключают от SWIFT.
Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2
". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять Москве летательные аппараты или используемые в них детали.
В Москве
сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.