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Лавров призвал Запад не укреплять безопасность за чужой счет

Лавров призвал Запад не укреплять безопасность за чужой счет - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров призвал Запад не укреплять безопасность за чужой счет

Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лавров на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:46

2022-03-01T12:46

2022-03-01T13:19

в мире

сша

сергей лавров

грузия

россия

украина

нато

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лавров на конференции по разоружению.По его словам, Запад пока не демонстрирует готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775649275.html

сша

грузия

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сергей лавров, грузия, россия, украина, нато