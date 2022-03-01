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Лавров призвал Запад не укреплять безопасность за чужой счет
Лавров призвал Запад не укреплять безопасность за чужой счет - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров призвал Запад не укреплять безопасность за чужой счет
Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лавров на... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:46
2022-03-01T13:19
в мире
сша
сергей лавров
грузия
россия
украина
нато
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лавров на конференции по разоружению.По его словам, Запад пока не демонстрирует готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.
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в мире, сша, сергей лавров, грузия, россия, украина, нато
12:46 01.03.2022 (обновлено: 13:19 01.03.2022)
 
Лавров призвал Запад не укреплять безопасность за чужой счет

Лавров призвал Запад отказаться от создания военных объектов на территории бывшего СССР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Западу надо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР, говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лавров на конференции по разоружению.

"Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности", — сказал он.

По его словам, Запад пока не демонстрирует готовность предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.
Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.
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