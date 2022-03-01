https://ria.ru/20220301/vooruzhenie-1775789891.html
Лавров призвал предотвратить новые витки гонки вооружения
Лавров призвал предотвратить новые витки гонки вооружения - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров призвал предотвратить новые витки гонки вооружения
В текущих условиях нужно сделать все для предотвращения новых витков гонки вооружения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:36
2022-03-01T12:36
2022-03-01T12:55
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cc9be4470359e1232723fb37930a42a3.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В текущих условиях нужно сделать все для предотвращения новых витков гонки вооружения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня налицо востребованность интенсивной совместной работы в целях повышения предсказуемости, предотвращения новых витков гонки вооружений. В текущих условиях необходимо отказаться от любых действий, направленных на демонтаж архитектуры контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Крайне важно воздерживаться от опасных шагов в области военного строительства, которые могли бы восприниматься как нарушение принципа равной и неделимой безопасности", - заявил министр на конференции по разоружению.
https://ria.ru/20220301/lavrov-1775793783.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d89e37dce9440096d9c6c323a2b6b029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:36 01.03.2022 (обновлено: 12:55 01.03.2022)
Лавров призвал предотвратить новые витки гонки вооружения
Глава МИД Лавров: нужно сделать все для предотвращения новых витков гонки вооружения