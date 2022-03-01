https://ria.ru/20220301/vooruzhenie-1775789891.html

Лавров призвал предотвратить новые витки гонки вооружения

Лавров призвал предотвратить новые витки гонки вооружения - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров призвал предотвратить новые витки гонки вооружения

В текущих условиях нужно сделать все для предотвращения новых витков гонки вооружения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:36

2022-03-01T12:36

2022-03-01T12:55

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В текущих условиях нужно сделать все для предотвращения новых витков гонки вооружения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня налицо востребованность интенсивной совместной работы в целях повышения предсказуемости, предотвращения новых витков гонки вооружений. В текущих условиях необходимо отказаться от любых действий, направленных на демонтаж архитектуры контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Крайне важно воздерживаться от опасных шагов в области военного строительства, которые могли бы восприниматься как нарушение принципа равной и неделимой безопасности", - заявил министр на конференции по разоружению.

https://ria.ru/20220301/lavrov-1775793783.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров