Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775880042.html
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину - РИА Новости, 01.03.2022
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину
Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал отправку наемников на Украину видимостью поддержки Запада,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:12
2022-03-01T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
великобритания
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/85/1473908587_0:0:4543:2556_1920x0_80_0_0_88cca95f9bea7bc82c882e65e35e0617.jpg
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал отправку наемников на Украину видимостью поддержки Запада, которая никак не повлияет на общую ситуацию.Ранее газета Mirror сообщила, что команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для "поддержки обороны страны".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/85/1473908587_0:0:4037:3028_1920x0_80_0_0_a0d140669cb8f16f2ad57a4f240f47c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, великобритания, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, андрей марочко
17:12 01.03.2022
 
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину

Эксперт из ЛНР Марочко назвал отправку Западом наемников на Украину видимостью поддержки

© Flickr / U.S. Department of DefenseСолдат британского спецназа
Солдат британского спецназа - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Flickr / U.S. Department of Defense
Солдат британского спецназа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал отправку наемников на Украину видимостью поддержки Запада, которая никак не повлияет на общую ситуацию.
Ранее газета Mirror сообщила, что команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для "поддержки обороны страны".
"Украинская армия на нынешний момент деморализована, они массово сдают за оружие, люди покидают свои боевые посты, дезертируют. Для того, чтобы хотя бы создать видимость поддержки, Запад направляет никому не нужных пенсионеров, которые реально никак не могут повлиять на исход ситуации", - пояснил Марочко РИА Новости.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала