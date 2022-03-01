https://ria.ru/20220301/ukraina-1775880042.html
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину - РИА Новости, 01.03.2022
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину
Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал отправку наемников на Украину видимостью поддержки Запада,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:12
2022-03-01T17:12
2022-03-01T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал отправку наемников на Украину видимостью поддержки Запада, которая никак не повлияет на общую ситуацию.Ранее газета Mirror сообщила, что команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для "поддержки обороны страны".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, великобритания, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, андрей марочко
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину
Эксперт из ЛНР Марочко назвал отправку Западом наемников на Украину видимостью поддержки
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал отправку наемников на Украину видимостью поддержки Запада, которая никак не повлияет на общую ситуацию.
Ранее газета Mirror сообщила, что команда отставных спецназовцев из Британии добровольно отправилась на Украину для "поддержки обороны страны".
"Украинская армия на нынешний момент деморализована, они массово сдают за оружие, люди покидают свои боевые посты, дезертируют. Для того, чтобы хотя бы создать видимость поддержки, Запад направляет никому не нужных пенсионеров, которые реально никак не могут повлиять на исход ситуации", - пояснил Марочко РИА Новости.
В последние недели ситуация в Донбассе
обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР
и ЛНР
, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины
ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.