США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий
Слуцкий: лучшим вкладом США в мирный процесс на Украине стал бы отказ от поставок оружия
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя слова представителя Госдепа США о переговорном процессе по Украине, заявил, что лучшим вкладом Вашингтона в этот процесс был бы отзыв поставок летального оружия Киеву.
"Лучшим вкладом Вашингтона сейчас в мирный процесс был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с украинской территории. Сегодняшние жертвы и людские потери на совести тех, кто обеспечивал все эти годы внешнее управление Украиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он заявил, что США снова пытаются "грубо вмешаться" в отношения между Россией и Украиной, на "сей раз в тонкую и очень деликатную" ткань переговорного процесса.
"Под дулом пистолета", господин Прайс, насаждалась так называемая демократия по американским стандартам, в том числе на майдане в Киеве в 2014 году. Это ваш фирменный почерк "цивилизаторского катка". Мы же пытаемся найти точки соприкосновения для взаимоприемлемых решений с точки зрения прекращения боевых действий и обеспечения дальнейшей безопасности. Той безопасности, которая оказалась под угрозой именно благодаря политике идеологов гегемонии США, пытавшихся оторвать Украину от России любым путем", - добавил парламентарий.