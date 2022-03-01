https://ria.ru/20220301/ukraina-1775879252.html

США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий

США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий - РИА Новости, 01.03.2022

США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя слова представителя Госдепа США о переговорном процессе по Украине, заявил, что лучшим вкладом РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:10

2022-03-01T17:10

2022-03-01T17:10

в мире

россия

сша

киев

леонид слуцкий (политик)

нед прайс

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя слова представителя Госдепа США о переговорном процессе по Украине, заявил, что лучшим вкладом Вашингтона в этот процесс был бы отзыв поставок летального оружия Киеву.Слуцкий отметил, что официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен тесно контактировать с властями Украины по поводу переговоров с Россией, которые он назвал дипломатией "под дулом пистолета"."Лучшим вкладом Вашингтона сейчас в мирный процесс был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с украинской территории. Сегодняшние жертвы и людские потери на совести тех, кто обеспечивал все эти годы внешнее управление Украиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он заявил, что США снова пытаются "грубо вмешаться" в отношения между Россией и Украиной, на "сей раз в тонкую и очень деликатную" ткань переговорного процесса."Под дулом пистолета", господин Прайс, насаждалась так называемая демократия по американским стандартам, в том числе на майдане в Киеве в 2014 году. Это ваш фирменный почерк "цивилизаторского катка". Мы же пытаемся найти точки соприкосновения для взаимоприемлемых решений с точки зрения прекращения боевых действий и обеспечения дальнейшей безопасности. Той безопасности, которая оказалась под угрозой именно благодаря политике идеологов гегемонии США, пытавшихся оторвать Украину от России любым путем", - добавил парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/lukashenko-1775858099.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, киев, леонид слуцкий (политик), нед прайс