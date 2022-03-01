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США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий
США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий - РИА Новости, 01.03.2022
США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя слова представителя Госдепа США о переговорном процессе по Украине, заявил, что лучшим вкладом РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:10
2022-03-01T17:10
в мире
россия
сша
киев
леонид слуцкий (политик)
нед прайс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя слова представителя Госдепа США о переговорном процессе по Украине, заявил, что лучшим вкладом Вашингтона в этот процесс был бы отзыв поставок летального оружия Киеву.Слуцкий отметил, что официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен тесно контактировать с властями Украины по поводу переговоров с Россией, которые он назвал дипломатией "под дулом пистолета"."Лучшим вкладом Вашингтона сейчас в мирный процесс был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с украинской территории. Сегодняшние жертвы и людские потери на совести тех, кто обеспечивал все эти годы внешнее управление Украиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он заявил, что США снова пытаются "грубо вмешаться" в отношения между Россией и Украиной, на "сей раз в тонкую и очень деликатную" ткань переговорного процесса."Под дулом пистолета", господин Прайс, насаждалась так называемая демократия по американским стандартам, в том числе на майдане в Киеве в 2014 году. Это ваш фирменный почерк "цивилизаторского катка". Мы же пытаемся найти точки соприкосновения для взаимоприемлемых решений с точки зрения прекращения боевых действий и обеспечения дальнейшей безопасности. Той безопасности, которая оказалась под угрозой именно благодаря политике идеологов гегемонии США, пытавшихся оторвать Украину от России любым путем", - добавил парламентарий.
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в мире, россия, сша, киев, леонид слуцкий (политик), нед прайс
17:10 01.03.2022
 
США надо отказаться от поставок оружия на Украину, заявил Слуцкий

Слуцкий: лучшим вкладом США в мирный процесс на Украине стал бы отказ от поставок оружия

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя слова представителя Госдепа США о переговорном процессе по Украине, заявил, что лучшим вкладом Вашингтона в этот процесс был бы отзыв поставок летального оружия Киеву.
Слуцкий отметил, что официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен тесно контактировать с властями Украины по поводу переговоров с Россией, которые он назвал дипломатией "под дулом пистолета".
"Лучшим вкладом Вашингтона сейчас в мирный процесс был бы отзыв поставок летального оружия и своих военных инструкторов с украинской территории. Сегодняшние жертвы и людские потери на совести тех, кто обеспечивал все эти годы внешнее управление Украиной", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он заявил, что США снова пытаются "грубо вмешаться" в отношения между Россией и Украиной, на "сей раз в тонкую и очень деликатную" ткань переговорного процесса.
"Под дулом пистолета", господин Прайс, насаждалась так называемая демократия по американским стандартам, в том числе на майдане в Киеве в 2014 году. Это ваш фирменный почерк "цивилизаторского катка". Мы же пытаемся найти точки соприкосновения для взаимоприемлемых решений с точки зрения прекращения боевых действий и обеспечения дальнейшей безопасности. Той безопасности, которая оказалась под угрозой именно благодаря политике идеологов гегемонии США, пытавшихся оторвать Украину от России любым путем", - добавил парламентарий.
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В миреРоссияСШАКиевЛеонид Слуцкий (политик)Нед Прайс
 
 
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