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Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново, заявили в ЛНР
Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново, заявили в ЛНР
Украинские военные обстреляли утром во вторник село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:20
2022-03-01T08:20
2022-03-01T08:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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луганская народная республика
сцкк
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли утром во вторник село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 06.35 по Логвиново выпущено 10 снарядов из артиллерийского орудия 152мм и 10 мин из миномета 120 мм. В 07.12 по селу выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21."Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - утончили в представительстве ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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в мире, владимир путин, москва, россия, луганская народная республика, сцкк, признание днр и лнр в россии
Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново