https://ria.ru/20220301/ukraina-1775725391.html

Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново, заявили в ЛНР

Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские военные дважды за утро обстреляли село Логвиново, заявили в ЛНР

Украинские военные обстреляли утром во вторник село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской народной республики в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:20

2022-03-01T08:20

2022-03-01T08:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

москва

россия

луганская народная республика

сцкк

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079398_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_9f23f5c8141f12a136b78fe95482d2de.jpg

ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли утром во вторник село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 06.35 по Логвиново выпущено 10 снарядов из артиллерийского орудия 152мм и 10 мин из миномета 120 мм. В 07.12 по селу выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21."Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - утончили в представительстве ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

москва

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, москва, россия, луганская народная республика, сцкк, признание днр и лнр в россии