11:21 01.03.2022 (обновлено: 11:39 01.03.2022)
В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом
Силы ПВО Народной армии ДНР сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО сбили запущенную украинскими войсками ракету из ТРК "Точка-У" над населенным пунктом Зугрес.
"ВФУ снова применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по территории республики. Сегодня утром над районом н.п. Зугрес силами ПВО пятый раз сбита ракета из ТРК "Точка-У". Хвостовая часть упавшей ракеты обнаружена вблизи поселка Южный н.п. Зугрес, возгорание ракетного топлива, а также сухостоя ликвидировано силами МЧС ДНР. Вторая часть ракеты обнаружена в районе поселка Ханженково н.п. Макеевка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.