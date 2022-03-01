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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/tochka-u-1775763714.html
В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом
В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО сбили запущенную... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:21
2022-03-01T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО сбили запущенную украинскими войсками ракету из ТРК "Точка-У" над населенным пунктом Зугрес.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/lnr-1775698330.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:21 01.03.2022 (обновлено: 11:39 01.03.2022)
 
В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом

Силы ПВО Народной армии ДНР сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО сбили запущенную украинскими войсками ракету из ТРК "Точка-У" над населенным пунктом Зугрес.
"ВФУ снова применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по территории республики. Сегодня утром над районом н.п. Зугрес силами ПВО пятый раз сбита ракета из ТРК "Точка-У". Хвостовая часть упавшей ракеты обнаружена вблизи поселка Южный н.п. Зугрес, возгорание ракетного топлива, а также сухостоя ликвидировано силами МЧС ДНР. Вторая часть ракеты обнаружена в районе поселка Ханженково н.п. Макеевка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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