https://ria.ru/20220301/tochka-u-1775763714.html

В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом

В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили, что сбили выпущенную Украиной ракету "Точка-У" над Зугресом

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО сбили запущенную... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:21

2022-03-01T11:21

2022-03-01T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО сбили запущенную украинскими войсками ракету из ТРК "Точка-У" над населенным пунктом Зугрес.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр