https://ria.ru/20220301/shakhta-1775868866.html

В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела

В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела

Шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 33 горняка, сообщило министерство угля и энергетики... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:34

2022-03-01T16:34

2022-03-01T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 33 горняка, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 15:35 в результате обстрела обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 33 горняка", - говорится в сообщении минэнерго ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/shakhta-1775494988.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, россия, владимир путин