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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/shakhta-1775868866.html
В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела
В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела
Шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 33 горняка, сообщило министерство угля и энергетики... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:34
2022-03-01T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 33 горняка, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 15:35 в результате обстрела обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 33 горняка", - говорится в сообщении минэнерго ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
16:34 01.03.2022 (обновлено: 16:42 01.03.2022)
 
В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела

В ДНР шахта имени Засядько оказалась обесточена из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШахтеры донецкой шахты имени Засядько
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 33 горняка, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 15:35 в результате обстрела обесточена шахта им. Засядько. Под землей находится 33 горняка", - говорится в сообщении минэнерго ДНР.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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