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Джонсон допустил возможность ужесточения санкций против Сбербанка

Джонсон допустил возможность ужесточения санкций против Сбербанка - РИА Новости, 01.03.2022

Джонсон допустил возможность ужесточения санкций против Сбербанка

Британия сохраняет варианты усиления санкций в отношении Сбербанка, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:07

2022-03-01T14:07

2022-03-01T14:57

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Британия сохраняет варианты усиления санкций в отношении Сбербанка, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Я думаю, что мы можем пойти дальше. Есть еще варианты по Сбербанку, по замораживанию российских активов…", - заявил на пресс-конференции Джонсон, который находится с визитом в Польше.Ранее Британия запретила Сбербанку обслуживание корреспондентских счетов и проведение клиринговых расчетов в фунтах стерлингов."Я хочу сказать Владимиру Путину и его режиму. Есть только один выход из этого – остановить танки, развернуть танки на пути к Киеву и вернуть на путь мира", - сказал Джонсон.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775836817.html

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Ольга Маркова

в мире, борис джонсон, великобритания, сбербанк россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия