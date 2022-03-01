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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Мексика не присоединится к санкциям против России
Мексика не присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 01.03.2022
Мексика не присоединится к санкциям против России
Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, заявил президент страны Андрес Мануэль... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:36
2022-03-01T18:00
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
мексика
россия
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
санкции
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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.Мексиканский президент отметил, что хотел бы сохранить возможность диалога со сторонами конфликта на Украине."Мы не будем становиться участниками событий - это не соответствует внешнеполитической сдержанности, которая должна сохраняться", - сказал Лопес Обрадор.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций.
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экономика, мексика, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, санкции
17:36 01.03.2022 (обновлено: 18:00 01.03.2022)
 
Мексика не присоединится к санкциям против России

Президент Обрадор: Мексика не присоединится к санкциям против России

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами", - сказал политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
Мексиканский президент отметил, что хотел бы сохранить возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.
"Мы не будем становиться участниками событий - это не соответствует внешнеполитической сдержанности, которая должна сохраняться", - сказал Лопес Обрадор.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций.
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