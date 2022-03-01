17:36 01.03.2022 (обновлено: 18:00 01.03.2022)
Мексика не присоединится к санкциям против России
Президент Обрадор: Мексика не присоединится к санкциям против России
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами", - сказал политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
Мексиканский президент отметил, что хотел бы сохранить возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.
"Мы не будем становиться участниками событий - это не соответствует внешнеполитической сдержанности, которая должна сохраняться", - сказал Лопес Обрадор.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций.
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