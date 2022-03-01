https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775887034.html

Мексика не присоединится к санкциям против России

Мексика не присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 01.03.2022

Мексика не присоединится к санкциям против России

Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, заявил президент страны Андрес Мануэль... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:36

2022-03-01T17:36

2022-03-01T18:00

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экономика

мексика

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МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с российским правительством, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.Мексиканский президент отметил, что хотел бы сохранить возможность диалога со сторонами конфликта на Украине."Мы не будем становиться участниками событий - это не соответствует внешнеполитической сдержанности, которая должна сохраняться", - сказал Лопес Обрадор.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

мексика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мексика, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, санкции