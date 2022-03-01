https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775814539.html

Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно

Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно - РИА Новости, 01.03.2022

Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно, они не повлияют на его жизнь. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:43

2022-03-01T13:43

2022-03-01T13:45

санкции в отношении россии

дмитрий песков

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно, они не повлияют на его жизнь."Нет, никак не влияют. Но, безусловно, все равно продолжим работу над тем, чтобы – со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, – вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияют ли введенные против него санкции на его жизнь.Он добавил, что отреагировал на введение санкций против себя "индифферентно".

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775812042.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, дмитрий песков, в мире, евросоюз