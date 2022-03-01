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Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно
Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно - РИА Новости, 01.03.2022
Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно, они не повлияют на его жизнь. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:43
2022-03-01T13:45
санкции в отношении россии
дмитрий песков
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно, они не повлияют на его жизнь."Нет, никак не влияют. Но, безусловно, все равно продолжим работу над тем, чтобы – со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, – вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияют ли введенные против него санкции на его жизнь.Он добавил, что отреагировал на введение санкций против себя "индифферентно".
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санкции в отношении россии, дмитрий песков, в мире, евросоюз
13:43 01.03.2022 (обновлено: 13:45 01.03.2022)
 
Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно, они не повлияют на его жизнь.
"Нет, никак не влияют. Но, безусловно, все равно продолжим работу над тем, чтобы – со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, – вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияют ли введенные против него санкции на его жизнь.
Он добавил, что отреагировал на введение санкций против себя "индифферентно".
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Санкции в отношении РоссииДмитрий ПесковВ миреЕвросоюз
 
 
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