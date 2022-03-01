https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775814539.html
Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно
Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно - РИА Новости, 01.03.2022
Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно, они не повлияют на его жизнь. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:43
2022-03-01T13:43
2022-03-01T13:45
санкции в отношении россии
дмитрий песков
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно, они не повлияют на его жизнь."Нет, никак не влияют. Но, безусловно, все равно продолжим работу над тем, чтобы – со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, – вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, повлияют ли введенные против него санкции на его жизнь.Он добавил, что отреагировал на введение санкций против себя "индифферентно".
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775812042.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_20c06a2be8d0332405d0bc956da5b93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, дмитрий песков, в мире, евросоюз
13:43 01.03.2022 (обновлено: 13:45 01.03.2022)
Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что относится к санкциям против себя индифферентно