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https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775801319.html
Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах
Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 01.03.2022
Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости санкций против России на фоне спецоперации в отношении Украины, признав, что эти меры ударят и по мировой... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:13
2022-03-01T13:13
марк рютте
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости санкций против России на фоне спецоперации в отношении Украины, признав, что эти меры ударят и по мировой экономике, сообщает газета Dutch Times.В ходе выступления в парламенте Рютте заявил, что принятые меры окажут влияние на мировую экономику, на нидерландские компании-экспортеры, сотрудничающие с Украиной и Россией, и на все население, так как цены на энергоносители вырастут еще сильнее."Нидерланды готовятся сделать больше для оказания давления на Россию", - добавил Рютте, по мнению которого сейчас наступил момент, когда необходимо дать "совместный ответ на агрессию на национальном и международном уровне".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html
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донецкая народная республика
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марк рютте, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, санкции в отношении россии, санкции, донбасс, нидерланды, украина
13:13 01.03.2022
 
Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах

Премьер Нидерландов Рютте: санкции против России ударят по мировой экономике, но они нужны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Нидерландов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости санкций против России на фоне спецоперации в отношении Украины, признав, что эти меры ударят и по мировой экономике, сообщает газета Dutch Times.
В ходе выступления в парламенте Рютте заявил, что принятые меры окажут влияние на мировую экономику, на нидерландские компании-экспортеры, сотрудничающие с Украиной и Россией, и на все население, так как цены на энергоносители вырастут еще сильнее.
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"Нидерланды готовятся сделать больше для оказания давления на Россию", - добавил Рютте, по мнению которого сейчас наступил момент, когда необходимо дать "совместный ответ на агрессию на национальном и международном уровне".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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