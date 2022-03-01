https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775801319.html

Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах

Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 01.03.2022

Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости санкций против России на фоне спецоперации в отношении Украины, признав, что эти меры ударят и по мировой... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:13

2022-03-01T13:13

2022-03-01T13:13

марк рютте

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости санкций против России на фоне спецоперации в отношении Украины, признав, что эти меры ударят и по мировой экономике, сообщает газета Dutch Times.В ходе выступления в парламенте Рютте заявил, что принятые меры окажут влияние на мировую экономику, на нидерландские компании-экспортеры, сотрудничающие с Украиной и Россией, и на все население, так как цены на энергоносители вырастут еще сильнее."Нидерланды готовятся сделать больше для оказания давления на Россию", - добавил Рютте, по мнению которого сейчас наступил момент, когда необходимо дать "совместный ответ на агрессию на национальном и международном уровне".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html

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https://ria.ru/20220301/visa-1775781124.html

https://ria.ru/20220301/italiya-1775791210.html

донецкая народная республика

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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