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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775772099.html
Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян
Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян - РИА Новости, 01.03.2022
Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, комментируя возможность новых возможных ограничений Варшавы на въезд для российских граждан, заявил, что в текущей ситуации... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:41
2022-03-01T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, комментируя возможность новых возможных ограничений Варшавы на въезд для российских граждан, заявил, что в текущей ситуации "зарекаться не приходится".Дипломат напомнил, что серьезные ограничения для российских граждан на въезд в Польшу сохраняются в связи с коронавирусом."Определены категории российских граждан, которые могут и в нынешних условиях приезжать в Польшу. Это те, кто здесь работает, учится, имеет постоянный вид на жительство. Для них все остается пока по-прежнему. Будут ли какие-то новые дополнительные ограничения - в нынешней ситуации зарекаться не приходится, потому что, к сожалению, мы наблюдаем это по действиям наших западных так называемых партнеров - то что раньше казалось невозможным, сейчас вдруг становится вполне себе нормальным, как они считают", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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польша
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в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
11:41 01.03.2022 (обновлено: 11:45 01.03.2022)
 
Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян

Посол в Польше Андреев не исключил новых ограничений на въезд для россиян

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, комментируя возможность новых возможных ограничений Варшавы на въезд для российских граждан, заявил, что в текущей ситуации "зарекаться не приходится".
Дипломат напомнил, что серьезные ограничения для российских граждан на въезд в Польшу сохраняются в связи с коронавирусом.
"Определены категории российских граждан, которые могут и в нынешних условиях приезжать в Польшу. Это те, кто здесь работает, учится, имеет постоянный вид на жительство. Для них все остается пока по-прежнему. Будут ли какие-то новые дополнительные ограничения - в нынешней ситуации зарекаться не приходится, потому что, к сожалению, мы наблюдаем это по действиям наших западных так называемых партнеров - то что раньше казалось невозможным, сейчас вдруг становится вполне себе нормальным, как они считают", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаРоссияСергей Андреев (дипломат)Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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