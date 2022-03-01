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Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян

Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян - РИА Новости, 01.03.2022

Посол в Польше не исключил новых ограничений на въезд для россиян

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, комментируя возможность новых возможных ограничений Варшавы на въезд для российских граждан, заявил, что в текущей ситуации... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:41

2022-03-01T11:41

2022-03-01T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

россия

сергей андреев (дипломат)

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

донбасс

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, комментируя возможность новых возможных ограничений Варшавы на въезд для российских граждан, заявил, что в текущей ситуации "зарекаться не приходится".Дипломат напомнил, что серьезные ограничения для российских граждан на въезд в Польшу сохраняются в связи с коронавирусом."Определены категории российских граждан, которые могут и в нынешних условиях приезжать в Польшу. Это те, кто здесь работает, учится, имеет постоянный вид на жительство. Для них все остается пока по-прежнему. Будут ли какие-то новые дополнительные ограничения - в нынешней ситуации зарекаться не приходится, потому что, к сожалению, мы наблюдаем это по действиям наших западных так называемых партнеров - то что раньше казалось невозможным, сейчас вдруг становится вполне себе нормальным, как они считают", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, сергей андреев (дипломат), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс