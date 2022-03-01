08:29 01.03.2022 (обновлено: 08:31 01.03.2022)
Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT
Премьер Су Чжэньчан: Тайвань присоединится к отключению российских банков от системы SWIFT
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы в связи с действиями России на Украине, пишет во вторник издание Taiwan News.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан во вторник во время заседания Законодательного юаня (высшего законодательного органа острова) заявил, что Тайбэй будет содействовать любым решениям, принятым разными странами в отношении транзакций российских банков в рамках системы SWIFT.
Он подчеркнул, что в случае, если малые и средние предприятия острова пострадают в результате отключения ряда российских банков от SWIFT, то правительство окажет необходимую помощь.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Опубликовано: О. Фомченкова