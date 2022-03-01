https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775725996.html

Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT

Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT - РИА Новости, 01.03.2022

Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT

Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы в связи с действиями России на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:29

2022-03-01T08:29

2022-03-01T08:31

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

тайвань

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

swift

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775036154_0:222:2928:1868_1920x0_80_0_0_5640c92ccb8d5136aa4b72907e4132c0.jpg

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы в связи с действиями России на Украине, пишет во вторник издание Taiwan News.Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан во вторник во время заседания Законодательного юаня (высшего законодательного органа острова) заявил, что Тайбэй будет содействовать любым решениям, принятым разными странами в отношении транзакций российских банков в рамках системы SWIFT.Он подчеркнул, что в случае, если малые и средние предприятия острова пострадают в результате отключения ряда российских банков от SWIFT, то правительство окажет необходимую помощь.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, тайвань, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), swift, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, санкции