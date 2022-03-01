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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775725996.html
Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT
Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT - РИА Новости, 01.03.2022
Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT
Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы в связи с действиями России на... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:29
2022-03-01T08:31
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
тайвань
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
swift
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы в связи с действиями России на Украине, пишет во вторник издание Taiwan News.Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан во вторник во время заседания Законодательного юаня (высшего законодательного органа острова) заявил, что Тайбэй будет содействовать любым решениям, принятым разными странами в отношении транзакций российских банков в рамках системы SWIFT.Он подчеркнул, что в случае, если малые и средние предприятия острова пострадают в результате отключения ряда российских банков от SWIFT, то правительство окажет необходимую помощь.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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экономика, россия, тайвань, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), swift, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, санкции
08:29 01.03.2022 (обновлено: 08:31 01.03.2022)
 
Тайвань присоединится к отключению российских банков от SWIFT

Премьер Су Чжэньчан: Тайвань присоединится к отключению российских банков от системы SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Тайвань присоединится к мерам по отключению российских банков от системы SWIFT в рамках международных санкций против Москвы в связи с действиями России на Украине, пишет во вторник издание Taiwan News.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан во вторник во время заседания Законодательного юаня (высшего законодательного органа острова) заявил, что Тайбэй будет содействовать любым решениям, принятым разными странами в отношении транзакций российских банков в рамках системы SWIFT.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Он подчеркнул, что в случае, если малые и средние предприятия острова пострадают в результате отключения ряда российских банков от SWIFT, то правительство окажет необходимую помощь.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС. Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияТайваньЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)SWIFTПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРСанкции
 
 
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