https://ria.ru/20220301/rogozin-1775939344.html

Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций

Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций - РИА Новости, 01.03.2022

Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:14

2022-03-01T22:14

2022-03-01T22:14

роскосмос

дмитрий рогозин

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения, а высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.Кроме того, глава госкорпорации подчеркнул, что основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, которые в условиях санкций будут отменены или заморожены, будут направлены на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".

https://ria.ru/20220301/importozameschenie-1775835779.html

россия

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

роскосмос, дмитрий рогозин, россия