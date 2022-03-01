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Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций
Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций - РИА Новости, 01.03.2022
Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:14
2022-03-01T22:14
роскосмос
дмитрий рогозин
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения, а высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.Кроме того, глава госкорпорации подчеркнул, что основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, которые в условиях санкций будут отменены или заморожены, будут направлены на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
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роскосмос, дмитрий рогозин, россия
22:14 01.03.2022
 
Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций

Генеральный директор "Роскосмоса" Рогозин заявил о стремлении к независимости от импорта

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения, а высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.
"В условиях объявленных санкций "Роскосмос" пересмотрит свои приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Кроме того, глава госкорпорации подчеркнул, что основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, которые в условиях санкций будут отменены или заморожены, будут направлены на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:35
Импортозамещение должно стать основой экономики, заявил Мишустин
 
РоскосмосДмитрий РогозинРоссия
 
 
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