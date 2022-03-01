Рогозин заявил о новых приоритетах "Роскосмоса" в условиях санкций
Генеральный директор "Роскосмоса" Рогозин заявил о стремлении к независимости от импорта
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения, а высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.
"В условиях объявленных санкций "Роскосмос" пересмотрит свои приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Кроме того, глава госкорпорации подчеркнул, что основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, которые в условиях санкций будут отменены или заморожены, будут направлены на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".