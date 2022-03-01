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Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары - РИА Новости, 01.03.2022
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов, сообщили в пресс-службе Федеральной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:38
2022-03-01T16:38
2022-03-01T17:43
общество
россия
ашан
о'кей
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы."Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей "борщевого набора", – отметили в ФАС.При этом ООО "О"Кей" и АО "Тандер"(торговая сеть "Магнит") вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail — с 3 марта 2022 года. "Эти ритейлеры первыми проинформировали ФАС России о готовности принять на себя соответствующие обязательства", — рассказали в ведомстве.В ФАС уверены, что такое решение повысит доступность продуктов для граждан. При этом там подчеркнули, что компании приняли его добровольно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ашан, о'кей, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
16:38 01.03.2022 (обновлено: 17:43 01.03.2022)
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат до 5% наценки на социально значимые товары