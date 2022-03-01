Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/produkty-1775870191.html
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары - РИА Новости, 01.03.2022
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары
"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов, сообщили в пресс-службе Федеральной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:38
2022-03-01T17:43
общество
россия
ашан
о'кей
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758117646_0:89:3071:1817_1920x0_80_0_0_3801fdd4078c897920dc4c03948774fb.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы."Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей "борщевого набора", – отметили в ФАС.При этом ООО "О"Кей" и АО "Тандер"(торговая сеть "Магнит") вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail — с 3 марта 2022 года. "Эти ритейлеры первыми проинформировали ФАС России о готовности принять на себя соответствующие обязательства", — рассказали в ведомстве.В ФАС уверены, что такое решение повысит доступность продуктов для граждан. При этом там подчеркнули, что компании приняли его добровольно.
https://ria.ru/20220225/produkty-1775135521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758117646_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d7df30804a950b3acd195db3c04cefc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ашан, о'кей, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
16:38 01.03.2022 (обновлено: 17:43 01.03.2022)
 
Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары

"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат до 5% наценки на социально значимые товары

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан"
Покупательница в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупательница в гипермаркете "Ашан". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
"Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей "борщевого набора", – отметили в ФАС.
При этом ООО "О"Кей" и АО "Тандер"(торговая сеть "Магнит") вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail — с 3 марта 2022 года.
"Эти ритейлеры первыми проинформировали ФАС России о готовности принять на себя соответствующие обязательства", — рассказали в ведомстве.
В ФАС уверены, что такое решение повысит доступность продуктов для граждан. При этом там подчеркнули, что компании приняли его добровольно.
Покупательница в молочном отделе в магазине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 18:30
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты
 
ОбществоРоссияАшанО'КейФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала