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В подмосковном Путилково загорелись строительные бытовки

В подмосковном Путилково загорелись строительные бытовки - РИА Новости, 01.03.2022

В подмосковном Путилково загорелись строительные бытовки

Строительные бытовки загорелись в подмосковном Путилково в городском округе Красногорск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:30

2022-03-01T09:30

2022-03-01T10:17

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Строительные бытовки загорелись в подмосковном Путилково в городском округе Красногорск, передает корреспондент РИА Новости.Пожар начался около 9 утра на стройке, где проживают рабочие ЖК "Большое Путилково" в районе улицы Сходненская, сейчас одновременно горит шесть строительных бытовок, существует угроза перехода на соседние.Пожарные и МЧС прибыли примерно через 15 минут после начала пожара, но не могли сразу заехать на территорию стройки. Спустя полчаса, несмотря на тушение, огонь перекинулся еще на несколько бытовок.

московская область (подмосковье)

красногорск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск