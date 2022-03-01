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В подмосковном Путилково загорелись строительные бытовки
В подмосковном Путилково загорелись строительные бытовки - РИА Новости, 01.03.2022
В подмосковном Путилково загорелись строительные бытовки
Строительные бытовки загорелись в подмосковном Путилково в городском округе Красногорск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:30
2022-03-01T09:30
2022-03-01T10:17
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Строительные бытовки загорелись в подмосковном Путилково в городском округе Красногорск, передает корреспондент РИА Новости.Пожар начался около 9 утра на стройке, где проживают рабочие ЖК "Большое Путилково" в районе улицы Сходненская, сейчас одновременно горит шесть строительных бытовок, существует угроза перехода на соседние.Пожарные и МЧС прибыли примерно через 15 минут после начала пожара, но не могли сразу заехать на территорию стройки. Спустя полчаса, несмотря на тушение, огонь перекинулся еще на несколько бытовок.
московская область (подмосковье)
красногорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
09:30 01.03.2022 (обновлено: 10:17 01.03.2022)
В подмосковном Путилково загорелись строительные бытовки
Несколько строительных бытовок загорелось в подмосковном Путилково в Красногорске
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Строительные бытовки загорелись в подмосковном Путилково в городском округе Красногорск, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар начался около 9 утра на стройке, где проживают рабочие ЖК "Большое Путилково" в районе улицы Сходненская, сейчас одновременно горит шесть строительных бытовок, существует угроза перехода на соседние.
Пожарные и МЧС прибыли примерно через 15 минут после начала пожара, но не могли сразу заехать на территорию стройки. Спустя полчаса, несмотря на тушение, огонь перекинулся еще на несколько бытовок.