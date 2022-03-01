https://ria.ru/20220301/pogoda-1775725064.html

Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Москвичам рассказали о погоде в первый день весны - РИА Новости, 01.03.2022

Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:13

2022-03-01T08:13

2022-03-01T08:13

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 1-3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4. Ветер западный, слабый - от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сообщил Леус.

московская область (подмосковье)

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", михаил леус