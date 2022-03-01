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Москвичам рассказали о погоде в первый день весны
Москвичам рассказали о погоде в первый день весны - РИА Новости, 01.03.2022
Москвичам рассказали о погоде в первый день весны
Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:13
2022-03-01T08:13
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 1-3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4. Ветер западный, слабый - от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сообщил Леус.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", михаил леус
08:13 01.03.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

Синоптик "Фобоса" Леус: переменная облачность и до трех градусов тепла ожидается в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеловой центр "Москва-сити"
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 1-3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4. Ветер западный, слабый - от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сообщил Леус.
Опубликовано: О. Фомченкова
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогодаЦентр "Фобос"Михаил Леус
 
 
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