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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775851021.html
Политолог рассказал, где пройдет второй раунд переговоров России и Украины
Политолог рассказал, где пройдет второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.03.2022
Политолог рассказал, где пройдет второй раунд переговоров России и Украины
Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:29
2022-03-01T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский."По моей предварительной информации, переговоры должны пройти завтра", - сказал Воскресенский. Он отметил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы."Сегодня вечером в Минск начнут прибывать первые члены делегаций", - сказал собеседник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775842674.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
15:29 01.03.2022
 
Политолог рассказал, где пройдет второй раунд переговоров России и Украины

Политолог Воскресенский: переговоры Москвы и Киева пройдут на белорусско-польской границе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"По моей предварительной информации, переговоры должны пройти завтра", - сказал Воскресенский. Он отметил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.
"Сегодня вечером в Минск начнут прибывать первые члены делегаций", - сказал собеседник.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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