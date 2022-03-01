https://ria.ru/20220301/peregovory-1775851021.html

Политолог рассказал, где пройдет второй раунд переговоров России и Украины

Политолог рассказал, где пройдет второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.03.2022

Политолог рассказал, где пройдет второй раунд переговоров России и Украины

Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:29

2022-03-01T15:29

2022-03-01T15:29

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в мире

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский."По моей предварительной информации, переговоры должны пройти завтра", - сказал Воскресенский. Он отметил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы."Сегодня вечером в Минск начнут прибывать первые члены делегаций", - сказал собеседник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775842674.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

белоруссия

россия

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр