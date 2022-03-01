https://ria.ru/20220301/peregovory-1775808848.html

В Кремле проанализируют итоги первых переговоров России и Украины

В Кремле проанализируют итоги первых переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.03.2022

В Кремле проанализируют итоги первых переговоров России и Украины

В Кремле проанализируют итоги первых переговоров российской и украинской делегаций, а потом будут давать какие-то оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:33

2022-03-01T13:33

2022-03-01T13:33

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

владимир путин

владимир мединский

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

белоруссия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле проанализируют итоги первых переговоров российской и украинской делегаций, а потом будут давать какие-то оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине."Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, белоруссия, признание днр и лнр в россии