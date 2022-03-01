11:39 01.03.2022 (обновлено: 12:09 01.03.2022)
Лукашенко: итоги переговоров России и Украины внушают осторожный оптимизм
Лукашенко назвал украинских и российских переговорщиков красавцами, а их работу блестящей
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в целом удовлетворен тем, как проходят российско-украинские переговоры, передает Sputnik Беларусь.
Делегации России и Украины встретились накануне в Гомельской области. Стороны договорились продолжить общение через пару дней на белорусско-польской границе.
"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер", — сказал Лукашенко.
По его словам, "состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм".
"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе", — поделился белорусский президент.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.