https://ria.ru/20220301/peregovory-1775744744.html
В Пекине выразили надежду на продолжение переговоров России и Украины
В Пекине выразили надежду на продолжение переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.03.2022
В Пекине выразили надежду на продолжение переговоров России и Украины
Китай приветствует начало переговоров России и Украины, надеется, что этот процесс продолжится, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:16
2022-03-01T10:16
2022-03-01T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
китай
в мире
мид кнр
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай приветствует начало переговоров России и Украины, надеется, что этот процесс продолжится, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине."Приветствуем начало мирных переговоров двумя сторонами. Мы обратили внимание, что стороны договорились в ближайшее время провести новый раунд переговоров, надеемся, что стороны продолжат поддерживать диалог и переговорный процесс", - заявил дипломат. Он также подчеркнул, что Китай приветствует все дипломатические усилия, способствующие урегулированию конфликта.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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китай, в мире, мид кнр, украина, россия, ситуация в днр и лнр
10:16 01.03.2022 (обновлено: 10:42 01.03.2022)
В Пекине выразили надежду на продолжение переговоров России и Украины
МИД Китая выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины