https://ria.ru/20220301/peregovory-1775744744.html

В Пекине выразили надежду на продолжение переговоров России и Украины

В Пекине выразили надежду на продолжение переговоров России и Украины - РИА Новости, 01.03.2022

В Пекине выразили надежду на продолжение переговоров России и Украины

Китай приветствует начало переговоров России и Украины, надеется, что этот процесс продолжится, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:16

2022-03-01T10:16

2022-03-01T10:42

обострение ситуации в днр и лнр

китай

в мире

мид кнр

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Китай приветствует начало переговоров России и Украины, надеется, что этот процесс продолжится, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине."Приветствуем начало мирных переговоров двумя сторонами. Мы обратили внимание, что стороны договорились в ближайшее время провести новый раунд переговоров, надеемся, что стороны продолжат поддерживать диалог и переговорный процесс", - заявил дипломат. Он также подчеркнул, что Китай приветствует все дипломатические усилия, способствующие урегулированию конфликта.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220228/druzya-1775464178.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, в мире, мид кнр, украина, россия, ситуация в днр и лнр