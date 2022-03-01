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СЕ несет ответственность за ситуацию на Украине, считает глава Ленобласти
СЕ несет ответственность за ситуацию на Украине, считает глава Ленобласти - РИА Новости, 01.03.2022
СЕ несет ответственность за ситуацию на Украине, считает глава Ленобласти
Совет Европы несет ответственность за ситуацию на Украине, поскольку Европа ни разу не пошла навстречу предложениям России по оценке и обсуждению ситуации в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:01
2022-03-01T11:02
ленинградская область
россия
вооруженные силы рф
совет европы
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 01 мар — РИА Новости. Совет Европы несет ответственность за ситуацию на Украине, поскольку Европа ни разу не пошла навстречу предложениям России по оценке и обсуждению ситуации в Донбассе и опасной милитаризации Украины, считает губернатор Ленинградской области, руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Александр Дрозденко.Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, Дрозденко выступил на внеочередном бюро Конгресса."Почему-то вы замалчивали наши предложения по рассмотрению геноцида жителей Донецкой и Луганской областей, отказывались рассмотреть вопрос о гибели людей в Одессе, а это настоящие нацистские проявления, вы не реагировали на слова Порошенко о том, что "дети Донбасса будут сидеть в подвале", угрозы о расправе с жителями Донбасса со стороны мэра Днепропетровска Филатова, как и на многие другие факты", - отметил Дрозденко.Он надеется, что шанс для народной дипломатии в сложившихся условиях сохранится.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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россия, вооруженные силы рф, совет европы, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, ленинградская область, александр дрозденко
11:01 01.03.2022 (обновлено: 11:02 01.03.2022)
 

СЕ несет ответственность за ситуацию на Украине, считает глава Ленобласти

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 01 мар — РИА Новости. Совет Европы несет ответственность за ситуацию на Украине, поскольку Европа ни разу не пошла навстречу предложениям России по оценке и обсуждению ситуации в Донбассе и опасной милитаризации Украины, считает губернатор Ленинградской области, руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Александр Дрозденко.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, Дрозденко выступил на внеочередном бюро Конгресса.

"Мне сложнее всех вас выступать сегодня, потому что у вас консолидированная позиция, а моя позиция, конечно же, не будет совпадать с вашей… Но нужно понимать, что Совет Европы так же несет полную ответственность в том, что конфликт решается силовым способом, потому что ни разу на все предложения России по оценке и обсуждению ситуации на Донбассе и опасной милитаризации Украины Европа не пошла навстречу, особенно последние полгода", - сказал он.

"Почему-то вы замалчивали наши предложения по рассмотрению геноцида жителей Донецкой и Луганской областей, отказывались рассмотреть вопрос о гибели людей в Одессе, а это настоящие нацистские проявления, вы не реагировали на слова Порошенко о том, что "дети Донбасса будут сидеть в подвале", угрозы о расправе с жителями Донбасса со стороны мэра Днепропетровска Филатова, как и на многие другие факты", - отметил Дрозденко.
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Он надеется, что шанс для народной дипломатии в сложившихся условиях сохранится.
"Нам непросто сегодня общаться... Но важно, что для нас, региональных и муниципальных руководителей, главная политика – это народная дипломатия. И я хотел бы, чтобы мы шанс для народной дипломатии сохранили", - отметил Дрозденко.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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