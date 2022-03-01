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Онлайн-конференция Forum.Digital Construction 2022 состоится 17 марта
Онлайн-конференция Forum.Digital Construction 2022 состоится 17 марта - РИА Новости, 01.03.2022
Онлайн-конференция Forum.Digital Construction 2022 состоится 17 марта
IV ежегодная онлайн-конференция по цифровизации строительства - Forum.Digital Construction 2022 состоится 17 марта. Главным организатором мероприятия выступает... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:19
2022-03-01T12:19
пресс-релизы
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МОСКВА,1 мар - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ). IV ежегодная онлайн-конференция по цифровизации строительства - Forum.Digital Construction 2022 состоится 17 марта. Главным организатором мероприятия выступает Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ).Строительная отрасль перестраивается определенно быстрее, чем раньше. За последние несколько лет стоимость оборудования, и программного обеспечения снизилась, а эффективность возросла, открыв новые возможности для развития. С каждым годом количество инновационных предложений становится все больше: виртуальная и дополненная реальность, беспилотные летательные аппараты, робототехника и аддитивная печать. Какие перспективы развития и какова роль digital в трансформации строительства ожидают нас в 2022 году? Об этом расскажут эксперты и лидеры российских и международных компаний на Forum.Digital Construction 2022.Темы для обсуждений: Цифровизация этапов управления договорами: смарт-контракты в цифровизации строительства; Специфика управления процессами возведения объекта с использованием BIM-технологий; Беспилотники для сокращения времени полевых работ; Повышение уровня безопасности благодаря интеграции цифровых технологий."Цифровизация имеет существенное значение для развития строительного сектора с его возможностями для изменения и оптимизации бизнеса. Более того, цифровизация отрасли показывает хорошие перспективы как в отношении экономической эффективности, так и в отношении улучшения качества обслуживания клиентов и дифференциации предложений, а также снижения воздействия строительных проектов на окружающую среду, что является глобальным трендом на сегодняшний день", - говорит председатель правления по развитию внешней торговли Максим Черешнев.Forum.Digital — серия отраслевых форумов, главная повестка которых цифровая трансформация различных отраслей экономики и внедрение инноваций. Участники мероприятия могут поделиться опытом, познакомиться с кейсами российских и международных компаний, а также найти новых партнеров.Зарегистрироваться и подать заявку на участие в форуме можно по ссылке.Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и ИТ-проектов.По вопросам, и информационного партнерства: Полина Стороженко, Пресс-секретарь, Фонд развития цифровой экономики - +7 4952152756 (134), ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
12:19 01.03.2022
 

Онлайн-конференция Forum.Digital Construction 2022 состоится 17 марта

© Пресс-служба Фонда развития цифровой экономикиБаннер онлайн-конференции Forum.Digital Construction 2022
Баннер онлайн-конференции Forum.Digital Construction 2022
© Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики
Читать ria.ru в
МОСКВА,1 мар - Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ). IV ежегодная онлайн-конференция по цифровизации строительства - Forum.Digital Construction 2022 состоится 17 марта. Главным организатором мероприятия выступает Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ).
Строительная отрасль перестраивается определенно быстрее, чем раньше. За последние несколько лет стоимость оборудования, и программного обеспечения снизилась, а эффективность возросла, открыв новые возможности для развития. С каждым годом количество инновационных предложений становится все больше: виртуальная и дополненная реальность, беспилотные летательные аппараты, робототехника и аддитивная печать. Какие перспективы развития и какова роль digital в трансформации строительства ожидают нас в 2022 году? Об этом расскажут эксперты и лидеры российских и международных компаний на Forum.Digital Construction 2022.
Темы для обсуждений: Цифровизация этапов управления договорами: смарт-контракты в цифровизации строительства; Специфика управления процессами возведения объекта с использованием BIM-технологий; Беспилотники для сокращения времени полевых работ; Повышение уровня безопасности благодаря интеграции цифровых технологий.
"Цифровизация имеет существенное значение для развития строительного сектора с его возможностями для изменения и оптимизации бизнеса. Более того, цифровизация отрасли показывает хорошие перспективы как в отношении экономической эффективности, так и в отношении улучшения качества обслуживания клиентов и дифференциации предложений, а также снижения воздействия строительных проектов на окружающую среду, что является глобальным трендом на сегодняшний день", - говорит председатель правления по развитию внешней торговли Максим Черешнев.
Forum.Digital — серия отраслевых форумов, главная повестка которых цифровая трансформация различных отраслей экономики и внедрение инноваций. Участники мероприятия могут поделиться опытом, познакомиться с кейсами российских и международных компаний, а также найти новых партнеров.
Зарегистрироваться и подать заявку на участие в форуме можно по ссылке.
Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и ИТ-проектов.
По вопросам, и информационного партнерства: Полина Стороженко, Пресс-секретарь, Фонд развития цифровой экономики - +7 4952152756 (134), ai_pr@forum.digital
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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