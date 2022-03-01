Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР
Басурин: ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР, в том числе используя РСЗО
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 28 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе используя РСЗО, под обстрел попали районы 13 населенных пунктов, заявил во вторник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. Кроме того, с целью уничтожения гражданской инфраструктуры противник продолжает попытки применения тактических ракетных комплексов "Точка-У". С начала суток средствами ПВО НМ ДНР уничтожены две украинские ракеты, остатки которых упали в районах населенных пунктов Докучаевск и Зугрэс. С начала текущих суток противник 28 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82- миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов республики", - сказал Басурин журналистам.
По его словам, из-за обстрелов с начала суток погибли четыре человека, 23 пострадали, в том числе ребенок, повреждены 73 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры, более 100 тысяч абонентов в ДНР остались без электроэнергии.
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