https://ria.ru/20220301/obstrely-1775931292.html

Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР

Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска с начала суток 28 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе используя РСЗО, под обстрел попали районы 13 населенных... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:05

2022-03-01T21:05

2022-03-01T21:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 28 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе используя РСЗО, под обстрел попали районы 13 населенных пунктов, заявил во вторник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. Кроме того, с целью уничтожения гражданской инфраструктуры противник продолжает попытки применения тактических ракетных комплексов "Точка-У". С начала суток средствами ПВО НМ ДНР уничтожены две украинские ракеты, остатки которых упали в районах населенных пунктов Докучаевск и Зугрэс. С начала текущих суток противник 28 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82- миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов республики", - сказал Басурин журналистам.По его словам, из-за обстрелов с начала суток погибли четыре человека, 23 пострадали, в том числе ребенок, повреждены 73 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры, более 100 тысяч абонентов в ДНР остались без электроэнергии.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин