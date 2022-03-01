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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obstrely-1775931292.html
Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР
Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска с начала суток 28 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе используя РСЗО, под обстрел попали районы 13 населенных... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:05
2022-03-01T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 28 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе используя РСЗО, под обстрел попали районы 13 населенных пунктов, заявил во вторник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. Кроме того, с целью уничтожения гражданской инфраструктуры противник продолжает попытки применения тактических ракетных комплексов "Точка-У". С начала суток средствами ПВО НМ ДНР уничтожены две украинские ракеты, остатки которых упали в районах населенных пунктов Докучаевск и Зугрэс. С начала текущих суток противник 28 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82- миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов республики", - сказал Басурин журналистам.По его словам, из-за обстрелов с начала суток погибли четыре человека, 23 пострадали, в том числе ребенок, повреждены 73 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры, более 100 тысяч абонентов в ДНР остались без электроэнергии.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин
21:05 01.03.2022
 
Басурин заявил, что ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР

Басурин: ВСУ с начала суток 28 раз открывали огонь по ДНР, в том числе используя РСЗО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 28 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, в том числе используя РСЗО, под обстрел попали районы 13 населенных пунктов, заявил во вторник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населённых пунктов Донецкой народной республики. Кроме того, с целью уничтожения гражданской инфраструктуры противник продолжает попытки применения тактических ракетных комплексов "Точка-У". С начала суток средствами ПВО НМ ДНР уничтожены две украинские ракеты, остатки которых упали в районах населенных пунктов Докучаевск и Зугрэс. С начала текущих суток противник 28 раз открывал огонь по нашей территории с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120 и 82- миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 13 населенных пунктов республики", - сказал Басурин журналистам.
По его словам, из-за обстрелов с начала суток погибли четыре человека, 23 пострадали, в том числе ребенок, повреждены 73 жилых дома и 14 объектов инфраструктуры, более 100 тысяч абонентов в ДНР остались без электроэнергии.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард Басурин
 
 
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