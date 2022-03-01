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В ЛНР сообщили об обстреле из минометов двух населенных пунктов

В ЛНР сообщили об обстреле из минометов двух населенных пунктов - РИА Новости, 01.03.2022

В ЛНР сообщили об обстреле из минометов двух населенных пунктов

Украинские силовики обстреляли населенные пункты Нижнее Лозовое и Донецкий из минометов калибром 120 миллиметров в Луганской народной республике, говорится в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:34

2022-03-01T20:34

2022-03-01T20:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенные пункты Нижнее Лозовое и Донецкий из минометов калибром 120 миллиметров в Луганской народной республике, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - говорится в сообщении.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вечером во вторник открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по населенным пунктам Лозовое и Донецкий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина