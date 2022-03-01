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Власти Донецка заявили об обстреле Старомихайловки

Власти Донецка заявили об обстреле Старомихайловки - РИА Новости, 01.03.2022

Власти Донецка заявили об обстреле Старомихайловки

Обстрелы со стороны украинских войск не прекращаются, в Старомихайловке зафиксированы попадания в четыре жилых дома, сообщил глава городской администрации... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:37

2022-03-01T17:37

2022-03-01T17:37

обострение ситуации в днр и лнр

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск не прекращаются, в Старомихайловке зафиксированы попадания в четыре жилых дома, сообщил глава городской администрации города Алексей Кулемзин."Обстрелы ВФУ не прекращаются. В Старомихайловке зафиксированы попадания в четыре жилых дома: по улице Чкалова, 20, 22, 24, 26", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Во вторник Кулемзин сообщил, что жители Киевского района Донецка остались без воды в результате обстрелов города украинскими войсками, обесточен Северный водопроводный узел. По меньшей мере два человека погибли в ходе продолжения обстрелов города.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр