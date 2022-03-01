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В ДНР заявили об обстреле шести населенных пунктов украинскими силовиками

В ДНР заявили об обстреле шести населенных пунктов украинскими силовиками - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили об обстреле шести населенных пунктов украинскими силовиками

Украинские войска примерно за час обстреляли шесть населенных пунктов ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:10

2022-03-01T17:10

2022-03-01T17:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска примерно за час обстреляли шесть населенных пунктов ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрелы зафиксированы в период с 15.40 по 16.35 по следующим направлениям: населенный пункт Луганское (выпущено 5 гранат из РПГ, также применялось стрелковое вооружение), населенный пункт Еленовка (выпущено 6 мин калибром 82 мм), населенный пункт Александровка (выпущено 4 мины калибром 120 мм), населенный пункт Старомихайловка (выпущено 4 мины калибром 82 мм), населенный пункт Доломитное (выпущено 8 мин калибром 120 мм), населенный пункт Гольмовский (выпущено 30 снарядов из БМП-2).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина