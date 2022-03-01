В ДНР заявили об обстреле шести населенных пунктов украинскими силовиками

Представительство ДНР заявило об обстреле шести населенных пунктов со стороны ВСУ за час
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.