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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obstrel-1775829399.html
Пострадавшая при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное в ДНР женщина умерла
Пострадавшая при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное в ДНР женщина умерла - РИА Новости, 01.03.2022
Пострадавшая при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное в ДНР женщина умерла
Пострадавшая в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясное в ДНР женщина скончалась, сообщило представительство Донецкой нарой республики... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:20
2022-03-01T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Пострадавшая в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясное в ДНР женщина скончалась, сообщило представительство Донецкой нарой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Ясное, скончалась. По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы генеральной прокуратуре ДНР", - сообщила организация в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр
14:20 01.03.2022 (обновлено: 14:23 01.03.2022)
 
Пострадавшая при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное в ДНР женщина умерла

Женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное в ДНР, умерла

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Пострадавшая в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясное в ДНР женщина скончалась, сообщило представительство Донецкой нарой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Ясное, скончалась. По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы генеральной прокуратуре ДНР", - сообщила организация в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский снаряд попал в магазин в Еленовке в ДНР
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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