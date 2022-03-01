14:20 01.03.2022 (обновлено: 14:23 01.03.2022)
Пострадавшая при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное в ДНР женщина умерла
Женщина, пострадавшая при обстреле ВСУ населенного пункта Ясное в ДНР, умерла
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Пострадавшая в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясное в ДНР женщина скончалась, сообщило представительство Донецкой нарой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны ВФУ н.п. Ясное, скончалась. По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы генеральной прокуратуре ДНР", - сообщила организация в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.