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В ДНР заявили о повреждении фильтровальной и насосной станций при обстреле

В ДНР заявили о повреждении фильтровальной и насосной станций при обстреле - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили о повреждении фильтровальной и насосной станций при обстреле

Более 70 тысяч жителей Горловки остались без воды в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:11

2022-03-01T10:11

2022-03-01T10:22

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горловка

донецкая народная республика

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россия

зайцево

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Более 70 тысяч жителей Горловки остались без воды в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Горловке без воды остались свыше 70 тысяч человек. В результате обстрела ВФУ г. Горловки повреждены фильтровальная станция № 2 и насосная станция № 1", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

горловка

донецкая народная республика

россия

зайцево

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стирол