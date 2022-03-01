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В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России
В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России - РИА Новости, 01.03.2022
В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто воздушное пространство США для самолетов из РФ, заявила, что никакие... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:02
2022-03-01T02:27
в мире
россия
украина
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто воздушное пространство США для самолетов из РФ, заявила, что никакие варианты не отвергаются."Никакой возможности не убирается с повестки", - сказала Псаки на брифинге.ЕС 27 февраля объявил, что в связи со спецоперацией на Украине российским самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве ЕС или входить в него. Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств
https://ria.ru/20220228/ssha-1775678801.html
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в мире, россия, украина, сша, санкции в отношении россии
00:02 01.03.2022 (обновлено: 02:27 01.03.2022)
 
В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России

Пресс-секретарь Псаки о закрытии неба США для России: возможны любые варианты

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет Boeing 777
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто воздушное пространство США для самолетов из РФ, заявила, что никакие варианты не отвергаются.
"Никакой возможности не убирается с повестки", - сказала Псаки на брифинге.
ЕС 27 февраля объявил, что в связи со спецоперацией на Украине российским самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве ЕС или входить в него. Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 21:02
В Белом доме не увидели причин для изменения уровня готовности ядерных сил
Опубликовано: О. Филиппова
 
В миреРоссияУкраинаСШАСанкции в отношении России
 
 
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