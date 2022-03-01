https://ria.ru/20220301/nebo-1775711356.html

В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России

В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России - РИА Новости, 01.03.2022

В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто воздушное пространство США для самолетов из РФ, заявила, что никакие... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:02

2022-03-01T00:02

2022-03-01T02:27

в мире

россия

украина

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто воздушное пространство США для самолетов из РФ, заявила, что никакие варианты не отвергаются."Никакой возможности не убирается с повестки", - сказала Псаки на брифинге.ЕС 27 февраля объявил, что в связи со спецоперацией на Украине российским самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве ЕС или входить в него. Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств

https://ria.ru/20220228/ssha-1775678801.html

россия

украина

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, сша, санкции в отношении россии