https://ria.ru/20220301/nebo-1775711356.html
В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России
В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России - РИА Новости, 01.03.2022
В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто воздушное пространство США для самолетов из РФ, заявила, что никакие... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:02
2022-03-01T00:02
2022-03-01T02:27
в мире
россия
украина
сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, может ли быть закрыто воздушное пространство США для самолетов из РФ, заявила, что никакие варианты не отвергаются."Никакой возможности не убирается с повестки", - сказала Псаки на брифинге.ЕС 27 февраля объявил, что в связи со спецоперацией на Украине российским самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве ЕС или входить в него. Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств
https://ria.ru/20220228/ssha-1775678801.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, санкции в отношении россии
00:02 01.03.2022 (обновлено: 02:27 01.03.2022)
В США ответили на вопрос о закрытии воздушного пространства для России
Пресс-секретарь Псаки о закрытии неба США для России: возможны любые варианты