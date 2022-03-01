https://ria.ru/20220301/moshennichestvo-1775797140.html

Group-IB заявила об активизации мошенников из-за геополитической ситуации

Group-IB заявила об активизации мошенников из-за геополитической ситуации - РИА Новости, 01.03.2022

Group-IB заявила об активизации мошенников из-за геополитической ситуации

Специалисты Group-IB фиксируют всплеск онлайн-мошенничества на фоне текущей геополитической ситуации, сообщает группа. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:57

2022-03-01T12:57

2022-03-01T12:57

общество

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

group-ib

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты Group-IB фиксируют всплеск онлайн-мошенничества на фоне текущей геополитической ситуации, сообщает группа."Телефонные мошенники под видом сотрудников банков предупреждают об отключении российских банков от SWIFT. Для сохранения денежных средств они предлагают перевести их на "безопасный счет". Естественно, это обман - в результате пользователи просто теряют свои накопления", - предупреждает ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.В другом случае, по словам эксперта, мошенники предлагают свою посредничество по открытию кредитных карт в западном банке, привязанных к российскому счету. Получив данные карты или задаток за свои услуги, исчезают. Также злоумышленники могут использовать и другие схемы: предлагать свои услуги по оформлению документов для выезда из России.Кроме того, в социальных сетях появились многочисленные фейковые объявления и рассылки с призывом собрать деньги для пострадавших в результате боевых действий в ДНР, ЛНР и на Украине. Собирают не только на помощь раненым. Есть и "фейковое письмо" с призывом оказать денежную помощь "российской армии". Кроме интернет-мошенничества замечены попытки заражения пользователей вредоносным ПО."Например, зафиксированы фальшивые рассылки якобы от имени ФСБ РФ с предложением скачать на компьютер специальную программу - протокол защиты от DDoS-атак. Кроме почтовых рассылок, аналогичную "защитную" программу программу злоумышленники предлагали скачать с недавно созданного - 27 февраля - фейкового сайта с символикой ФСБ РФ", - сообщили в компании."Однако на деле на компьютер пользователя по ссылке, по данным аналитиков CERT-GIB, загружается троян удаленного доступа AveMaria с функционалом инфостилера, предназначенного для кражи данных пользователей, например, логинов и паролей. Раньше с одного из указанных на "сайте ФСБ" номеров звонили мошенники, предлагавшие заработать на инвестициях и криптовалютах", - отметили эксперты.Специалисты DRP Group-IB рекомендуют не открывать ссылки и не скачивать файлы, которые могут прийти на почту или в социальных сетях мессенджерах от неизвестных. Также не стоит общаться по телефону с незнакомцами, предлагающими помощь с финансовыми операциями, выездом из страны."Переводя деньги благотворительным организациям, обязательно проверяйте доменное имя ресурса и номер счета на официальных сайтах. В связи с огромным количеством фейковых новостей критично относитесь к контенту, сохраняйте выдержку и не поддавайтесь на провокации", - посоветовали эксперты.

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773065264.html

https://ria.ru/20220216/moshennichestvo-1773044021.html

https://ria.ru/20220121/obman-1768841106.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), group-ib