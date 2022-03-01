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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/mariupol-1775731934.html
В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей
В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей
Необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:18
2022-03-01T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
мариуполь
донецкая народная республика
эдуард басурин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Город Мариуполь второй по населению, был третий после Макеевки, сейчас, наверное, второй. Поэтому нужно будет все сделать, чтобы гражданское население не пострадало. Там, кстати, очень большая проблема с продуктами. Военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно будут отбирать у гражданских. С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, мариуполь, донецкая народная республика, эдуард басурин
09:18 01.03.2022 (обновлено: 09:28 01.03.2022)
 
В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей

Басурин призвал организовать гуманитарный коридор из Мариуполя для выхода мирных жителей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБаза украинской ПВО в Мариуполе
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
База украинской ПВО в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Город Мариуполь второй по населению, был третий после Макеевки, сейчас, наверное, второй. Поэтому нужно будет все сделать, чтобы гражданское население не пострадало. Там, кстати, очень большая проблема с продуктами. Военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно будут отбирать у гражданских. С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМариупольДонецкая Народная РеспубликаЭдуард Басурин
 
 
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