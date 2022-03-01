https://ria.ru/20220301/mariupol-1775731934.html

В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей

В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР призвали сделать гумкоридор из Мариуполя для выхода мирных жителей

Необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:18

2022-03-01T09:18

2022-03-01T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

мариуполь

донецкая народная республика

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774727238_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_3e0350e473a412685911fefc8c881a09.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать выйти мирным гражданам, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Город Мариуполь второй по населению, был третий после Макеевки, сейчас, наверное, второй. Поэтому нужно будет все сделать, чтобы гражданское население не пострадало. Там, кстати, очень большая проблема с продуктами. Военные устроили сбор продуктов для себя, потому что они жалуются, что им нечего есть. Соответственно будут отбирать у гражданских. С этим нужно будет как-то разбираться и попытаться как можно быстрее разблокировать город, сделать гуманитарный коридор, чтобы была возможность выйти гражданским, а после этого уже разбираться с самим городом", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, мариуполь, донецкая народная республика, эдуард басурин