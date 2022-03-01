В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу
В ЛНР заявили об отмене запланированных встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Женщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Запланированные на начало марта переговоры подгрупп и контактной группы по Донбассу не состоятся из-за обострения ситуации, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе делегации Луганской народной республики на переговорах.
"Сегодня пункт технической поддержки минских переговоров уведомил: в связи с нынешней ситуацией очередные заседания трехсторонней контактной группы и всех рабочих групп, которые были запланированы на 1-2 марта 2022 года, не состоятся", - заявил представитель пресс-службы.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.