Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/lnr-1775931112.html
В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу
В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 01.03.2022
В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу
Запланированные на начало марта переговоры подгрупп и контактной группы по Донбассу не состоятся из-за обострения ситуации, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:04
2022-03-01T21:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775267242_0:304:3008:1996_1920x0_80_0_0_46a278fb24de2de89d8dc4d7f8dc1dd7.jpg
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Запланированные на начало марта переговоры подгрупп и контактной группы по Донбассу не состоятся из-за обострения ситуации, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе делегации Луганской народной республики на переговорах."Сегодня пункт технической поддержки минских переговоров уведомил: в связи с нынешней ситуацией очередные заседания трехсторонней контактной группы и всех рабочих групп, которые были запланированы на 1-2 марта 2022 года, не состоятся", - заявил представитель пресс-службы.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775267242_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_0ed85ce7e09cf4eea0370179bd89b175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
21:04 01.03.2022
 
В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу

В ЛНР заявили об отмене запланированных встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Женщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Запланированные на начало марта переговоры подгрупп и контактной группы по Донбассу не состоятся из-за обострения ситуации, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе делегации Луганской народной республики на переговорах.
"Сегодня пункт технической поддержки минских переговоров уведомил: в связи с нынешней ситуацией очередные заседания трехсторонней контактной группы и всех рабочих групп, которые были запланированы на 1-2 марта 2022 года, не состоятся", - заявил представитель пресс-службы.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев превращается в Дубай
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала