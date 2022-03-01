https://ria.ru/20220301/lnr-1775931112.html

В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу

В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 01.03.2022

В ЛНР заявили об отмене встреч подгрупп и контактной группы по Донбассу

Запланированные на начало марта переговоры подгрупп и контактной группы по Донбассу не состоятся из-за обострения ситуации, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:04

2022-03-01T21:04

2022-03-01T21:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Запланированные на начало марта переговоры подгрупп и контактной группы по Донбассу не состоятся из-за обострения ситуации, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе делегации Луганской народной республики на переговорах."Сегодня пункт технической поддержки минских переговоров уведомил: в связи с нынешней ситуацией очередные заседания трехсторонней контактной группы и всех рабочих групп, которые были запланированы на 1-2 марта 2022 года, не состоятся", - заявил представитель пресс-службы.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр