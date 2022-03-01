https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775758855.html
В Подмосковье за сутки умерло 17 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерло 17 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.03.2022
В Подмосковье за сутки умерло 17 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1175 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:07
2022-03-01T11:07
2022-03-01T11:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1175 человек, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 17 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 1625 человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки умерло 17 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 1175 новых случаев COVID-19