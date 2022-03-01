https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775758055.html

В Москве за сутки госпитализировали 359 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 359 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 359 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2066 случаев COVID-19, скончались 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:04

2022-03-01T11:04

2022-03-01T11:28

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2066 случаев COVID-19, скончались 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2066, выздоровело - 5673 человека, 84 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2584 новых случая заражения.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 698 810 случаев коронавируса, выздоровели 2 487 594 человека, умерли 41 360 человек.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва