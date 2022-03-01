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В Москве за сутки госпитализировали 359 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 359 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 359 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2066 случаев COVID-19, скончались 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:04
2022-03-01T11:04
2022-03-01T11:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2066 случаев COVID-19, скончались 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2066, выздоровело - 5673 человека, 84 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 2584 новых случая заражения.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 698 810 случаев коронавируса, выздоровели 2 487 594 человека, умерли 41 360 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
11:04 01.03.2022 (обновлено: 11:28 01.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 359 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2066 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлены 2066 случаев COVID-19, скончались 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 2066, выздоровело - 5673 человека, 84 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлено 2584 новых случая заражения.
"За сутки госпитализировано 359 человек. На ИВЛ находятся 364 человека", - говорится в сообщении в Telegram оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 698 810 случаев коронавируса, выздоровели 2 487 594 человека, умерли 41 360 человек.