https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775757716.html

В России за сутки выздоровели 172 813 человек после COVID-19

В России за сутки выздоровели 172 813 человек после COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022

В России за сутки выздоровели 172 813 человек после COVID-19

Более 172,8 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 48% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:04

2022-03-01T11:04

2022-03-01T11:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 172,8 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 48% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 172 813 человек, или на 48% больше по сравнению с 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220301/sindrom-1775719682.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, россия