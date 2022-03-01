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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775757716.html
В России за сутки выздоровели 172 813 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 172 813 человек после COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022
В России за сутки выздоровели 172 813 человек после COVID-19
Более 172,8 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 48% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:04
2022-03-01T11:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 172,8 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 48% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 172 813 человек, или на 48% больше по сравнению с 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, россия
11:04 01.03.2022
 
В России за сутки выздоровели 172 813 человек после COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выздоровели 172 813 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКлинический центр
Клинический центр - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Клинический центр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 172,8 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 48% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 172 813 человек, или на 48% больше по сравнению с 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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