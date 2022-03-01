https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775751407.html

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:42

2022-03-01T10:42

2022-03-01T12:58

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости.Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран, уточнили в ведомстве.По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. Рост фиксируется только в восьми регионах, а в 75 отмечается снижение. При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.За минувшие сутки в России выявили 97,3 тысячи инфицированных, направили на госпитализацию 12,7 тысячи человек. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 16,5 миллиона, более 350 тысяч пациентов спасти не удалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/omikron-1774727668.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)