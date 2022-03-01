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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775751407.html
Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19
Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022
Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19
Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:42
2022-03-01T12:58
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости.Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран, уточнили в ведомстве.По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. Рост фиксируется только в восьми регионах, а в 75 отмечается снижение. При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.За минувшие сутки в России выявили 97,3 тысячи инфицированных, направили на госпитализацию 12,7 тысячи человек. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 16,5 миллиона, более 350 тысяч пациентов спасти не удалось.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
10:42 01.03.2022 (обновлено: 12:58 01.03.2022)
 
Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19

Роспотребнадзор выступил за отмену антиковидных ограничений, кроме масочного режима

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости.
"Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", — говорится в сообщении.
Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран, уточнили в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. Рост фиксируется только в восьми регионах, а в 75 отмечается снижение. При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.
За минувшие сутки в России выявили 97,3 тысячи инфицированных, направили на госпитализацию 12,7 тысячи человек. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 16,5 миллиона, более 350 тысяч пациентов спасти не удалось.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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