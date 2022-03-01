10:42 01.03.2022 (обновлено: 12:58 01.03.2022)
Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике COVID-19
Роспотребнадзор выступил за отмену антиковидных ограничений, кроме масочного режима
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения омикрон-штамма коронавируса и снижения заболеваемости.
"Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции", — говорится в сообщении.
Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран, уточнили в ведомстве.
По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. Рост фиксируется только в восьми регионах, а в 75 отмечается снижение. При этом 97 процентов всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.
За минувшие сутки в России выявили 97,3 тысячи инфицированных, направили на госпитализацию 12,7 тысячи человек. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 16,5 миллиона, более 350 тысяч пациентов спасти не удалось.