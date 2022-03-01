https://ria.ru/20220301/kontrol-1775820011.html
Запад потерял контроль в стремлении сорвать злость на России, заявил Лавров
Запад потерял контроль в стремлении сорвать злость на России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Запад потерял контроль в стремлении сорвать злость на России, заявил Лавров
Запад в стремлении сорвать злость на России явно потерял над собой контроль, заявил во вторник глава Российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:55
2022-03-01T13:55
2022-03-01T13:59
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
оон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад в стремлении сорвать злость на России явно потерял над собой контроль, заявил во вторник глава Российского МИД Сергей Лавров."Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности", - сказал Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека."Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец", - отметил глава российского МИД.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775785822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, оон
13:55 01.03.2022 (обновлено: 13:59 01.03.2022)
Запад потерял контроль в стремлении сорвать злость на России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад потерял над собой контроль в стремлении сорвать злость на России