https://ria.ru/20220301/kontrol-1775820011.html

Запад потерял контроль в стремлении сорвать злость на России, заявил Лавров

Запад потерял контроль в стремлении сорвать злость на России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Запад потерял контроль в стремлении сорвать злость на России, заявил Лавров

Запад в стремлении сорвать злость на России явно потерял над собой контроль, заявил во вторник глава Российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:55

2022-03-01T13:55

2022-03-01T13:59

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад в стремлении сорвать злость на России явно потерял над собой контроль, заявил во вторник глава Российского МИД Сергей Лавров."Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности", - сказал Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека."Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец", - отметил глава российского МИД.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775785822.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, оон