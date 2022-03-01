https://ria.ru/20220301/kino-1775889632.html

Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями

Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями - РИА Новости, 01.03.2022

Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями

В связи с отменой мартовских премьер зарубежных компаний дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:45

2022-03-01T17:45

2022-03-01T17:45

культура

кино и сериалы

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В связи с отменой мартовских премьер зарубежных компаний дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты, новый график кинотеатрального проката на текущий месяц еще не сформирован, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony и Walt Disney Company.В ведомстве отметили, что еще рано прогнозировать последствия отмены ряда премьер для российского кинопроката."Предполагается, что возможно внесение изменений в график релизов. Поэтому прогнозировать итоги отечественного кинопроката пока преждевременно", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что на данный момент в прокате находятся фильмы "Мистер Нокаут" Артема Михалкова, "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука. На начало марта запланированы релизы драмы "Брат во всем" Александра Золотухина и романтической комедии "Хочу замуж" Сони Карпуниной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/kino-1775832407.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кино и сериалы, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)