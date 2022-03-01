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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/kino-1775889632.html
Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями
Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями - РИА Новости, 01.03.2022
Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями
В связи с отменой мартовских премьер зарубежных компаний дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:45
2022-03-01T17:45
культура
кино и сериалы
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В связи с отменой мартовских премьер зарубежных компаний дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты, новый график кинотеатрального проката на текущий месяц еще не сформирован, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony и Walt Disney Company.В ведомстве отметили, что еще рано прогнозировать последствия отмены ряда премьер для российского кинопроката."Предполагается, что возможно внесение изменений в график релизов. Поэтому прогнозировать итоги отечественного кинопроката пока преждевременно", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что на данный момент в прокате находятся фильмы "Мистер Нокаут" Артема Михалкова, "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука. На начало марта запланированы релизы драмы "Брат во всем" Александра Золотухина и романтической комедии "Хочу замуж" Сони Карпуниной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/kino-1775832407.html
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кино и сериалы, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
17:45 01.03.2022
 
Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями

Минкультуры: дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин

© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Кинозал. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В связи с отменой мартовских премьер зарубежных компаний дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты, новый график кинотеатрального проката на текущий месяц еще не сформирован, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony и Walt Disney Company.
"В настоящее время новый график кинотеатральных релизов на март не сформирован. С учетом ухода из графика крупных зарубежных релизов дистрибьюторы рассматривают новые возможности для российских картин, релизы которых были запланированы на другие даты", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что еще рано прогнозировать последствия отмены ряда премьер для российского кинопроката.
"Предполагается, что возможно внесение изменений в график релизов. Поэтому прогнозировать итоги отечественного кинопроката пока преждевременно", - добавили в пресс-службе.
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Отмечается, что на данный момент в прокате находятся фильмы "Мистер Нокаут" Артема Михалкова, "Одиннадцать молчаливых мужчин" Алексея Пиманова, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука. На начало марта запланированы релизы драмы "Брат во всем" Александра Золотухина и романтической комедии "Хочу замуж" Сони Карпуниной.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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