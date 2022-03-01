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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220301/kazan-1775905388.html
В Казани началось строительство нового перинатального центра
В Казани началось строительство нового перинатального центра - РИА Новости, 01.03.2022
В Казани началось строительство нового перинатального центра
Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент нового перинатального центра на 160 коек в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:43
2022-03-01T18:43
республика татарстан
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент нового перинатального центра на 160 коек в Казани, сообщает пресс-служба главы республики."Медучреждение будет располагаться на базе родильного дома городской клинической больницы №7. Перинатальный центр рассчитан на 160 коек. Ежегодно здесь будут принимать до 8 тысяч родов", - говорится в сообщении.Отмечается, что помощь в новом центре будет оказываться беременным из Казани и из близлежащих районов республики."Вопросам повышения демографии мы уделяем большое внимание. И один из наших главных приоритетов - безопасное материнство. Мы должны создать все необходимые условия для наших будущих матерей. Создание современного центра позволит значительно улучшить качество этих услуг", - сказал Минниханов на церемонии начала строительства перинатального центра.В новом центре, как ожидается, будут функционировать приемно-диагностический блок с родильным залом-операционной и диагностической службой, акушерское отделение на 100 коек, большие реанимационные отделения, отделение патологии новорожденных на 60 коек, четыре операционных и семь родильных залов. Отделение реанимации новорожденных будет оснащено современной дыхательной аппаратурой и инкубаторами для выхаживания малышей. Завершить строительство центра планируется в августе 2023 года.На встрече со специалистами службы детства и родовспоможения республики Минниханов отметил, что новый перинатальный центр будет построен на высочайшем технологическом уровне и серьезно преобразит медицинскую инфраструктуру Татарстана. Также на встрече обсудили меры по снижению младенческой смертности в республике и создание центра ЭКО на базе государственного медучреждения.
https://ria.ru/20211221/poliklinika-1764796911.html
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здоровье - общество
18:43 01.03.2022
 
В Казани началось строительство нового перинатального центра

Строительство нового перинатального центра началось в Казани

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 мар – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент нового перинатального центра на 160 коек в Казани, сообщает пресс-служба главы республики.
"Медучреждение будет располагаться на базе родильного дома городской клинической больницы №7. Перинатальный центр рассчитан на 160 коек. Ежегодно здесь будут принимать до 8 тысяч родов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь в новом центре будет оказываться беременным из Казани и из близлежащих районов республики.
"Вопросам повышения демографии мы уделяем большое внимание. И один из наших главных приоритетов - безопасное материнство. Мы должны создать все необходимые условия для наших будущих матерей. Создание современного центра позволит значительно улучшить качество этих услуг", - сказал Минниханов на церемонии начала строительства перинатального центра.
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В новом центре, как ожидается, будут функционировать приемно-диагностический блок с родильным залом-операционной и диагностической службой, акушерское отделение на 100 коек, большие реанимационные отделения, отделение патологии новорожденных на 60 коек, четыре операционных и семь родильных залов. Отделение реанимации новорожденных будет оснащено современной дыхательной аппаратурой и инкубаторами для выхаживания малышей. Завершить строительство центра планируется в августе 2023 года.
На встрече со специалистами службы детства и родовспоможения республики Минниханов отметил, что новый перинатальный центр будет построен на высочайшем технологическом уровне и серьезно преобразит медицинскую инфраструктуру Татарстана. Также на встрече обсудили меры по снижению младенческой смертности в республике и создание центра ЭКО на базе государственного медучреждения.
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