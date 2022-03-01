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Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт
Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт - РИА Новости, 01.03.2022
Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт
Китайские инвесторы не уйдут с российского рынка вслед за европейцами и американцами, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:00
2022-03-01T16:00
экономика
россия
европа
сша
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китайские инвесторы не уйдут с российского рынка вслед за европейцами и американцами, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее во вторник, что подготовлен проект указа президента России о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов. При этом Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами, подчеркнул он."Могут сохранить инвестиции инвесторы не из США или Европы. С Китаем росло сотрудничество в последние годы, в том числе и экспорт, обе страны активно работали над дедолларизацией", - рассуждает Малых."Китайские инвесторы, более вероятно, захотят сохранить инвестиции в РФ", - добавила она, комментируя вопрос, какие иностранные инвесторы готовы сохранить инвестиции в России.
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экономика, россия, европа, сша, михаил мишустин
16:00 01.03.2022
 
Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт

Эксперт "Финам" Малых: китайские инвесторы не уйдут из России вслед за американцами

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и юань
Рубль и юань - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и юань. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китайские инвесторы не уйдут с российского рынка вслед за европейцами и американцами, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее во вторник, что подготовлен проект указа президента России о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов. При этом Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами, подчеркнул он.
"Могут сохранить инвестиции инвесторы не из США или Европы. С Китаем росло сотрудничество в последние годы, в том числе и экспорт, обе страны активно работали над дедолларизацией", - рассуждает Малых.
"Китайские инвесторы, более вероятно, захотят сохранить инвестиции в РФ", - добавила она, комментируя вопрос, какие иностранные инвесторы готовы сохранить инвестиции в России.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
 
ЭкономикаРоссияЕвропаСШАМихаил Мишустин
 
 
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