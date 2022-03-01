https://ria.ru/20220301/investitsii-1775858292.html
Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт
Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт - РИА Новости, 01.03.2022
Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт
Китайские инвесторы не уйдут с российского рынка вслед за европейцами и американцами, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:00
2022-03-01T16:00
2022-03-01T16:00
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россия
европа
сша
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китайские инвесторы не уйдут с российского рынка вслед за европейцами и американцами, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее во вторник, что подготовлен проект указа президента России о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов. При этом Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами, подчеркнул он."Могут сохранить инвестиции инвесторы не из США или Европы. С Китаем росло сотрудничество в последние годы, в том числе и экспорт, обе страны активно работали над дедолларизацией", - рассуждает Малых."Китайские инвесторы, более вероятно, захотят сохранить инвестиции в РФ", - добавила она, комментируя вопрос, какие иностранные инвесторы готовы сохранить инвестиции в России.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, сша, михаил мишустин
Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт
Эксперт "Финам" Малых: китайские инвесторы не уйдут из России вслед за американцами