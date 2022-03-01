https://ria.ru/20220301/investitsii-1775858292.html

Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт

Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт - РИА Новости, 01.03.2022

Китайские инвесторы не уйдут из России, заявила эксперт

Китайские инвесторы не уйдут с российского рынка вслед за европейцами и американцами, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:00

2022-03-01T16:00

2022-03-01T16:00

экономика

россия

европа

сша

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104071/08/1040710860_0:914:1325:1659_1920x0_80_0_0_8ff9b777a875506a360bf1129488f9c0.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китайские инвесторы не уйдут с российского рынка вслед за европейцами и американцами, такое мнение высказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил ранее во вторник, что подготовлен проект указа президента России о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов. При этом Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами, подчеркнул он."Могут сохранить инвестиции инвесторы не из США или Европы. С Китаем росло сотрудничество в последние годы, в том числе и экспорт, обе страны активно работали над дедолларизацией", - рассуждает Малых."Китайские инвесторы, более вероятно, захотят сохранить инвестиции в РФ", - добавила она, комментируя вопрос, какие иностранные инвесторы готовы сохранить инвестиции в России.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, сша, михаил мишустин