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Туризм
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Россияне возвращаются из Греции на родину через третьи страны
Россияне возвращаются из Греции на родину через третьи страны - РИА Новости, 01.03.2022
Россияне возвращаются из Греции на родину через третьи страны
Находящиеся в Греции россияне возвращаются на родину через третьи страны, обращений о непреодолимых проблемах с перелетами не было, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:39
2022-03-01T16:39
туризм
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АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. Находящиеся в Греции россияне возвращаются на родину через третьи страны, обращений о непреодолимых проблемах с перелетами не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Афинах."Российским гражданам, которые ранее приобрели билеты на рейсы "Аэрофлота" из Греции, авиакомпания переоформляет их через третьи страны", — сказал собеседник агентства, уточнив, что перелеты чаще всего осуществляются через Турцию.По его словам, обращений россиян в посольство на данный момент немного. "Мы информируем их о рекомендациях властей, в частности, Ростуризма, о порядке действий в подобной ситуации", — добавил представитель дипмиссии. "Обращения не носят массового характера", — уточнил он. Консульский отдел посольства продолжает работу, отметил собеседник.Страны Евросоюза и Канады в связи с операцией РФ на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских лайнеров. Россия ответила зеркально и также запретила летать над своей территорией самолетам этих государств.
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), греция, новости - туризм, туризм, туристы, авиасообщение, евросоюз, аэрофлот
16:39 01.03.2022
 
Россияне возвращаются из Греции на родину через третьи страны

Посольство: многие россияне возвращаются из Греции на родину через Турцию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту города Керкиры
Самолет в аэропорту города Керкиры - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. Находящиеся в Греции россияне возвращаются на родину через третьи страны, обращений о непреодолимых проблемах с перелетами не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Афинах.
"Российским гражданам, которые ранее приобрели билеты на рейсы "Аэрофлота" из Греции, авиакомпания переоформляет их через третьи страны", — сказал собеседник агентства, уточнив, что перелеты чаще всего осуществляются через Турцию.
По его словам, обращений россиян в посольство на данный момент немного. "Мы информируем их о рекомендациях властей, в частности, Ростуризма, о порядке действий в подобной ситуации", — добавил представитель дипмиссии.
"Обращения не носят массового характера", — уточнил он. Консульский отдел посольства продолжает работу, отметил собеседник.
Страны Евросоюза и Канады в связи с операцией РФ на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских лайнеров. Россия ответила зеркально и также запретила летать над своей территорией самолетам этих государств.
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