https://ria.ru/20220301/gretsiya-1775859594.html

Россияне возвращаются из Греции на родину через третьи страны

Россияне возвращаются из Греции на родину через третьи страны - РИА Новости, 01.03.2022

Россияне возвращаются из Греции на родину через третьи страны

Находящиеся в Греции россияне возвращаются на родину через третьи страны, обращений о непреодолимых проблемах с перелетами не было, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:39

2022-03-01T16:39

2022-03-01T16:39

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АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. Находящиеся в Греции россияне возвращаются на родину через третьи страны, обращений о непреодолимых проблемах с перелетами не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Афинах."Российским гражданам, которые ранее приобрели билеты на рейсы "Аэрофлота" из Греции, авиакомпания переоформляет их через третьи страны", — сказал собеседник агентства, уточнив, что перелеты чаще всего осуществляются через Турцию.По его словам, обращений россиян в посольство на данный момент немного. "Мы информируем их о рекомендациях властей, в частности, Ростуризма, о порядке действий в подобной ситуации", — добавил представитель дипмиссии. "Обращения не носят массового характера", — уточнил он. Консульский отдел посольства продолжает работу, отметил собеседник.Страны Евросоюза и Канады в связи с операцией РФ на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских лайнеров. Россия ответила зеркально и также запретила летать над своей территорией самолетам этих государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), греция, новости - туризм, туризм, туристы, авиасообщение, евросоюз, аэрофлот