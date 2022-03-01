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Дания выдала новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания выдала новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 02.03.2022
Дания выдала новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщает польская газотранспортная компания GAZ-SYSTEM. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T16:33
2022-03-02T00:15
в мире
gaz-system
baltic pipe
польша
дания
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ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщает польская газотранспортная компания GAZ-SYSTEM.В начале июня датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам."Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) выдало новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, строительство которого было приостановлено в прошлом году. Это позволяет Energinet — датскому партнеру GAZ-SYSTEM — возобновить строительство", — говорится в сообщении.По данным польской компании, немедленно начнутся работы на 40-километровом трубопроводе в Восточной Ютландии и на 38-километровом маршруте в западной части острова Фюн.Отмечается, что новое экологическое разрешение содержит несколько дополнительных требований, направленных на защиту дикой природы во время и после строительства.Как заявляет Energinet, дата запуска газопровода Baltic Pipe не изменится. Ожидается, что первый газ с норвежского шельфа поступит в Польшу 1 октября 2022 года.Первоначальная мощность Baltic Pipe составит примерно два-три миллиарда кубометров в год по состоянию на 1 октября 2022 года, а полная мощность в десять миллиардов кубометров в год будет достигнута в начале 2023-го. Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен к октябрю 2022 года.Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.
https://ria.ru/20220117/gaz-1768268545.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220201/gazoprovod-1770545506.html
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в мире, gaz-system, baltic pipe, польша, дания
16:33 01.03.2022 (обновлено: 00:15 02.03.2022)
 
Дания выдала новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Датский регулятор DEPA выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

© Фото : Baltic Pipe Project Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Baltic Pipe Project
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Датский экологический регулятор выдал новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщает польская газотранспортная компания GAZ-SYSTEM.
В начале июня датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам.
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"Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) выдало новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, строительство которого было приостановлено в прошлом году. Это позволяет Energinet — датскому партнеру GAZ-SYSTEM — возобновить строительство", — говорится в сообщении.
По данным польской компании, немедленно начнутся работы на 40-километровом трубопроводе в Восточной Ютландии и на 38-километровом маршруте в западной части острова Фюн.
Отмечается, что новое экологическое разрешение содержит несколько дополнительных требований, направленных на защиту дикой природы во время и после строительства.
Как заявляет Energinet, дата запуска газопровода Baltic Pipe не изменится. Ожидается, что первый газ с норвежского шельфа поступит в Польшу 1 октября 2022 года.

Первоначальная мощность Baltic Pipe составит примерно два-три миллиарда кубометров в год по состоянию на 1 октября 2022 года, а полная мощность в десять миллиардов кубометров в год будет достигнута в начале 2023-го.
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Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен к октябрю 2022 года.
Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.
 
В миреGaz-SystemBaltic PipeПольшаДания
 
 
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