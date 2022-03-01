https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775829750.html

Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью

Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью - РИА Новости, 01.03.2022

Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России порекомендовал... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:20

2022-03-01T14:20

2022-03-01T21:20

экономика

россия

евросоюз

франция

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

брюно ле мэр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.Французский министр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз "собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России".В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер — таким образом, просто "маски сняты".

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

россия

франция

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Кирилл Волков

экономика, россия, евросоюз, франция, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, брюно ле мэр