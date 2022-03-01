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Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью
Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью - РИА Новости, 01.03.2022
Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России порекомендовал... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:20
2022-03-01T21:20
экономика
россия
евросоюз
франция
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
брюно ле мэр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.Французский министр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз "собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России".В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер — таким образом, просто "маски сняты".
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экономика, россия, евросоюз, франция, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, брюно ле мэр
14:20 01.03.2022 (обновлено: 21:20 01.03.2022)
 
Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью

Зампредседателя Совбеза Медведев призвал главу Минфина Франции Ле Мэра следить за речью

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.
Французский министр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз "собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России".

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал Медведев в Twitter.

В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер — таким образом, просто "маски сняты".
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзФранцияДмитрий МедведевСанкции в отношении РоссииБрюно Ле Мэр
 
 
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