14:20 01.03.2022 (обновлено: 21:20 01.03.2022)
Медведев призвал министра финансов Франции следить за речью
Зампредседателя Совбеза Медведев призвал главу Минфина Франции Ле Мэра следить за речью
Дмитрий Медведев
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев после слов главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны России порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.
Французский министр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз "собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России".
"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", — написал Медведев в Twitter.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер — таким образом, просто "маски сняты".
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