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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html
В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине
В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине
Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, рассказала... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:00
2022-03-01T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
медиа - общество
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, рассказала член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина."Мы на данный момент видим, что примерно 1 миллион 310 тысяч фейковых публикаций распространено о ситуации (на Украине и в Донбассе). Эта ситуация постоянно меняется, эта цифра постоянно растёт. Потому что эти фейки производятся очень быстро. Примерно каждые 20 минут мы видим в предложенных фейках в этих группах сообщества, где ведется эта координация, новые 100 сообщений. Каждые 20 минут новые 100 фейков у нас появляются для распространения", - сказала Мизулина в ходе круглого стола "Антироссийская пропаганда в сети: фейки, манипуляции, вбросы. Реакция и контрмеры со стороны гражданского общества" в Общественной палате РФ.Как отметила Мизулина, фейки в социальных сетях распространяются как с российских аккаунтов, так и с украинских, и белорусских.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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медиа - общество, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, украина, белоруссия, общественная палата рф
11:00 01.03.2022
 
В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине

Член ОП Мизулина: появилось 1,3 миллиона фейков о спецоперации по демилитаризации Украины

© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, рассказала член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.
"Мы на данный момент видим, что примерно 1 миллион 310 тысяч фейковых публикаций распространено о ситуации (на Украине и в Донбассе). Эта ситуация постоянно меняется, эта цифра постоянно растёт. Потому что эти фейки производятся очень быстро. Примерно каждые 20 минут мы видим в предложенных фейках в этих группах сообщества, где ведется эта координация, новые 100 сообщений. Каждые 20 минут новые 100 фейков у нас появляются для распространения", - сказала Мизулина в ходе круглого стола "Антироссийская пропаганда в сети: фейки, манипуляции, вбросы. Реакция и контрмеры со стороны гражданского общества" в Общественной палате РФ.
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Как отметила Мизулина, фейки в социальных сетях распространяются как с российских аккаунтов, так и с украинских, и белорусских.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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