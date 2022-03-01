https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html

В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине

В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине

Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, рассказала... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:00

2022-03-01T11:00

2022-03-01T11:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, рассказала член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина."Мы на данный момент видим, что примерно 1 миллион 310 тысяч фейковых публикаций распространено о ситуации (на Украине и в Донбассе). Эта ситуация постоянно меняется, эта цифра постоянно растёт. Потому что эти фейки производятся очень быстро. Примерно каждые 20 минут мы видим в предложенных фейках в этих группах сообщества, где ведется эта координация, новые 100 сообщений. Каждые 20 минут новые 100 фейков у нас появляются для распространения", - сказала Мизулина в ходе круглого стола "Антироссийская пропаганда в сети: фейки, манипуляции, вбросы. Реакция и контрмеры со стороны гражданского общества" в Общественной палате РФ.Как отметила Мизулина, фейки в социальных сетях распространяются как с российских аккаунтов, так и с украинских, и белорусских.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, украина, белоруссия, общественная палата рф