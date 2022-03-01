В ОП заявили о 1,3 миллиона фейков о спецоперации на Украине
Член ОП Мизулина: появилось 1,3 миллиона фейков о спецоперации по демилитаризации Украины
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, рассказала член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.
"Мы на данный момент видим, что примерно 1 миллион 310 тысяч фейковых публикаций распространено о ситуации (на Украине и в Донбассе). Эта ситуация постоянно меняется, эта цифра постоянно растёт. Потому что эти фейки производятся очень быстро. Примерно каждые 20 минут мы видим в предложенных фейках в этих группах сообщества, где ведется эта координация, новые 100 сообщений. Каждые 20 минут новые 100 фейков у нас появляются для распространения", - сказала Мизулина в ходе круглого стола "Антироссийская пропаганда в сети: фейки, манипуляции, вбросы. Реакция и контрмеры со стороны гражданского общества" в Общественной палате РФ.
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Как отметила Мизулина, фейки в социальных сетях распространяются как с российских аккаунтов, так и с украинских, и белорусских.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.