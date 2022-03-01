https://ria.ru/20220301/evro-1775802321.html

Официальный курс евро на среду снизился до 102,91 рубля

Официальный курс евро на среду снизился до 102,91 рубля - РИА Новости, 01.03.2022

Официальный курс евро на среду снизился до 102,91 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,566 рубля, до 102,9112 рубля, курс доллара - на 1,8132 рубля, до 91,7457 рубля,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:15

2022-03-01T13:15

2022-03-01T13:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,566 рубля, до 102,9112 рубля, курс доллара - на 1,8132 рубля, до 91,7457 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,7019 рубля, составив 96,7702 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, россия