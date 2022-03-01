https://ria.ru/20220301/evro-1775802321.html
Официальный курс евро на среду снизился до 102,91 рубля
Официальный курс евро на среду снизился до 102,91 рубля - РИА Новости, 01.03.2022
Официальный курс евро на среду снизился до 102,91 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,566 рубля, до 102,9112 рубля, курс доллара - на 1,8132 рубля, до 91,7457 рубля,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:15
2022-03-01T13:15
2022-03-01T13:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,566 рубля, до 102,9112 рубля, курс доллара - на 1,8132 рубля, до 91,7457 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,7019 рубля, составив 96,7702 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, россия
13:15 01.03.2022 (обновлено: 13:24 01.03.2022)
Официальный курс евро на среду снизился до 102,91 рубля
Официальный курс евро на среду снизился на 1,57 рубля, до 102,91 рубля
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,566 рубля, до 102,9112 рубля, курс доллара - на 1,8132 рубля, до 91,7457 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,7019 рубля, составив 96,7702 рубля.