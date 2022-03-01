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Украинские войска обстреляли из "Градов" город Кировск в ЛНР

Украинские войска обстреляли из "Градов" город Кировск в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские войска обстреляли из "Градов" город Кировск в ЛНР

Украинские военные обстреляли во вторник из реактивных систем залпового огня "Град" город Кировск в Луганской народной республике, сообщило представительство... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:24

2022-03-01T16:24

2022-03-01T16:32

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли во вторник из реактивных систем залпового огня "Град" город Кировск в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел. В 15.00 (совпадает с мск.) с направления Новотошковское (под контролем Киева - ред.) в направлении Кировска выпущено 20 снарядов из РСЗО БМ-21", - сообщил офицер представительства.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, донбасс